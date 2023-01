Giovedì 12 gennaio alle ore 20 nel porto di Alicante in Spagna si terrà la Cerimonia di Apertura (seguita da uno spettacolo di droni) di The Ocean Race, la più importante e “dura” regata intorno al mondo. L’evento, che compie 50 anni, per la prima volta arriverà in Italia, con il “Grand Finale” di Genova.

Il capoluogo ligure si conferma sempre più capitale mondiale della vela e della nautica grazie all’importante collaborazione con The Ocean Race, che ha scelto Genova, da secoli capitale del mare e centro velico fra i più appassionati, come conclusione del suo percorso attorno al mondo.

IL PAVILION DI GENOVA

Nell’”Ocean Live Park“, il villaggio allestito nel porto di Alicante, è stato inaugurato il Pavilion di Genova, un padiglione di 150 metri quadrati in cui i visitatori possono esplorare le bellezze della città e dell’intera Liguria, dove dall’11 gennaio è in corso un programma di incontri, eventi e presentazioni e dove le aziende potranno sviluppare nuove opportunità di business con realtà provenienti da tutto il mondo.

LE TAPPE

Una opportunità straordinaria: grazie all’accordo che fa di Genova l’Official Destination Partner di The Ocean Race, la città sarà l’unica ad avere questa visibilità lungo tutto il percorso. Dopo Alicante, il Pavilion sarà presente anche nelle successive tappe di Cape Town (7/26 febbraio), Itajaí (1/23 aprile), Newport (10/21 maggio), Aarhus (30 maggio/8 giugno), e L’Aja (11/15 giugno).

Lungo il percorso della regata, Pavilion di Genova sarà sempre in prima linea, proprio dietro alle barche in gara. Un ledwall posizionato di fronte alla struttura mostrerà le bellezze di Genova, della Liguria e dell’Italia. Attraverso la scannerizzazione di QR Codes si potranno approfondire storie, itinerari, tematiche. Le pareti del padiglione “racconteranno” il territorio attraverso immagini iconiche: la Lanterna, i Palazzi dei Rolli, l’Acquario, le Botteghe Storiche e i tipici “carruggi”, il nuovo Waterfront di Levante, e il pesto, e ci sarà spazio anche per le Cinque Terre e tutta la Liguria.

GENOVA PROCESS

Non solo. Al fianco di The Ocean Race, Genova è in prima fila nel promuovere la sostenibilità e la tutela dei mari. Grazie al “Genova Process”, un percorso di innovation workshop che coinvolge scienziati ed esperti di tutto il mondo, sarà scritta la prima bozza della Carta dei diritti degli Oceani che sarà presentata all’Onu dopo il Grand Finale del prossimo giugno.

TEAM GENOVA

Genova sarà presente anche in mare, durante le tappe della regata: dalla partnership tra The Austrian Ocean Racing e alcune importanti realtà genovesi e italiane è nato “Team Genova”, equipaggio che partecipa alle regate di The Ocean Race nella categoria VO65 Sprint. L’imbarcazione ha due bandiere, sia quella austriaca che quella italiana, e a bordo ci sono anche due velisti italiani, Cecilia Zorzi e Alberto Riva, guidati dal giovane skipper olandese Gerwin Jansen.

Al fianco di Genova sono saliti a bordo Iren, Sangiorgio Marine, Marina Militare Italiana e Federazione Italiana Vela, che sono presenti con i loro loghi sullo scafo, su cui campeggiano la bandiera di San Giorgio e il nome della città.

Una vetrina straordinaria per Genova e per l’Italia intera: nell’ultima edizione di The Ocean Race i visitatori complessivi nei villaggi sono stati 2,5 milioni, e oltre 4000 media si sono accreditati per seguire l’evento raggiungendo una audience che ha superato i 2 miliardi di contatti.

Domenica 15 gennaio la grande partenza della gara: alle ore 14 salpano i VO65. Alle ore 16 il via agli IMOCA 60.

Genova farà il giro del mondo con The Ocean Race e il mondo arriverà a Genova per il “Grand Finale”, dal 24 giugno al 2 luglio, nel nuovo Waterfront di Levante.

The Ocean Race

