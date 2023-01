I NOEL GALLAGHER’s HIGH FLYING BIRDS annunciano il nuovo album “COUNCIL SKIES” in uscita il 2 giugno 2023 per Sour Mash Records.

L’album è disponibile ora per il pre-order e sarà reperibile in digitale (anche nella versione Dolby Atmos) e nei formati CD, LP 180 gr contenente un’esclusiva versione acustica di “Pretty Boy” e LP Picture Disc.

Saranno inoltre pubblicate in edizione deluxe limitata i formati Triplo LP e Doppio CD contenente i remix di Robert Smith dei The Cure e dei Pet Shop Boys e una splendida versione di “Live Forever – Radio 2 Session”.

La band, inoltre, pubblica il nuovissimo singolo “EASY NOW”, tratto dal nuovo album in uscita, disponibile in digitale e per la rotazione radiofonica (https://noelgallagher.lnk.to/EasyNowpr)

Il nuovo singolo, inoltre, è accompagnato dal videoclip ufficiale che vede la partecipazione di Milly Alcock, che recentemente ha interpretato il ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen nella serie di successo HBO ed è stata nominata ai Critics Choice Awards, nonché vincitrice ai Golden Globes 2023 per “House of the Dragon”. Alla regia Colin Solal Cardo, vincitore di numerosi UK Music Video Awards.

Dall’evocativo titolo dell’album, alla copertina, ai testi stessi, il nuovo disco “Council Skies” vede Noel Gallagher rivendicare il suo passato e rendere omaggio a Manchester, la sua città di origine.

Annunciati inoltre i primi headline shows dell’estate 2023 nel Regno Unito.

Dettagli in seguito, biglietti disponibili qui: https://noelgallagher.lnk.to/Livepr

21 July, Buckinghamshire, PennFest

28 July, London, Crystal Palace Bowl

05 August, Saffron Waldon, Essex, Audley End

19 August, Monmouthshire, Caldicot Castle

20 August, Sedgefield, Country Durham, Hardwick Festival

26 August, Manchester, Wythenshawe Park

