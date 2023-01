Alleluia! Hanno trovato l’amore servendo il Signore.

Una suora inglese rimasta celibe per 24 anni ha interrotto il suo cammino, allontanandosi dal suo convento e finendo tra le braccia di un monaco.

Suor Mary Elizabeth – appartenente a un antico ordine della Chiesa cattolica romana chiamato Carmelo – era una suora da più di vent’anni nel Lancashire quando nel 2015 ha incontrato il monaco carmelitano Robert, in visita da un monastero di Oxford.

Suor Mary Elizabeth, nata Lisa Tinkler, ha raccontato di aver capito che tra loro c’era qualcosa di speciale dal momento in cui la manica di Robert ha toccato la sua mentre lo faceva uscire dalla porta, ricordando di aver “sentito una scossa”.

“Ho sentito una chimica, qualcosa, ed ero un po’ imbarazzata”, ha detto Tinkler . E ho pensato: “Accidenti, l’ha sentito anche lui?”. E quando l’ho lasciato uscire dalla porta è stato piuttosto imbarazzante”.

“Quel tocco di Lisa sulla manica ha dato il via a un cambiamento, ma pur sentendo qualcosa che cresceva gradualmente nel mio cuore, non credo di aver mai raggiunto il punto in cui mi sentivo follemente innamorato, perché nel diventare monaco o suora ti insegnano a gestire emozioni come l’amore”, ha detto Robert.

La Tinkler è entrata nell’ordine a 19 anni e ha vissuto come un'”eremita”. Rimaneva nella sua “cella” tutto il giorno, tranne che per due sessioni quotidiane di mezz’ora di ricreazione, durante le quali le monache potevano parlare tra loro.

Tinkler finì per confessare i suoi sentimenti alla suora capo del suo ordine, che rimase stupita dall’ammissione e la spinse a fare la sua mossa finale.

“La priora fu un po’ brusca con me, così misi i miei pantaloni e lo spazzolino in una borsa e me ne andai, e non tornai mai più come suor Mary Elizabeth”, ha raccontato Tinkler.

La coppia si è poi incontrata in un pub.

“Quando è apparsa al pub, il piccolo demone che è in me era terrorizzato”, ha ammesso Robert. “Ma la mia paura non era religiosa o spirituale, riguardava solo il modo in cui avrei iniziato una nuova vita all’età di 53 anni”.

“È stato così difficile perché entrambi ci sentivamo così soli e isolati e non sapevamo quale fosse la strada da seguire”, ha spiegato lei. “Ma ci siamo tenuti per mano e l’abbiamo superato”.

Secondo il giornale locale, la coppia è ora felicemente sposata e vive nel villaggio di Hutton Rudby, nel North Yorkshire.

Robert è il vicario locale e Tinkler il cappellano dell’ospedale e gennaio 2023, segna il loro ottavo anno di matrimonio.

