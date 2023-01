Un’edizione che nasce sotto il segno del Leone di San Marco e che prenderà avvio sabato 4 febbraio con l’Opening Parade “OriginalDreamers” lungo il Canal Grande per concludersi martedì grasso 21 febbraio con l’intenzione di proporre un mix di eventi in grado di coinvolgere tutte le fasce di età e spingere veneziani e ospiti a vestirsi in maschera.

Il calendario delle sfilate dei carri prevede il via domenica 29 gennaio con un prologo a Dese, quindi proseguirà giovedì 16 febbraio a Pellestrina; seguiranno venerdì 17 le sfilate al Lido, sabato 18 a Marghera e Burano, domenica 19 febbraio a Campalto e Burano, lunedì 20 a Mestre, martedì 21 a Zelarino e nuovamente a Burano.

Non mancheranno anche per questa edizione 2023 gli spettacoli alle tese dell’Arsenale. Dopo la fortunata prima edizione del 2022, torna una straordinaria rappresentazione di danza, musica e spettacolo creata per il Carnevale di Venezia 2023, e cullata dall’elemento principe di Venezia: l’acqua.

“OriginalSigns” sarà una magica parata che trasforma lo spazio acqueo del bacino dell’Arsenale in una emotiva atmosfera surreale.

Non mancherà anche per questa edizione il Concorso della Maschera più bella In Piazza San Marco e quello della Mascherina più bella in Piazza Ferretto.

Il cuore di Venezia e di Mestre vedranno la presenza di due strutture mobili gemelle per accogliere le maschere che vorranno partecipare al concorso e immortalare la propria immagine nel set fotografico a 360°.

Il 2023 segna anche il ritorno in Piazza San Marco e in Campo Santo Stefano della commedia con “Venezia, ovvero l’arte della commedia”, con l’esibizione di comici dell’arte, a cura di Pantakin che si alterneranno per più di 70 repliche per tutto il periodo di Carnevale a partire dal 4 febbraio.

