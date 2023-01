Per la rassegna di prosa, mercoledì 1 febbraio alle ore 21, il Teatro comunale LaBolla propone, una tra le commedie più note di William Shakespeare, “La bisbetica domata” prodotta da Factory Compagnia Transadriatica.

Questa è la storia di Caterina, di sua sorella Bianca e di un intero villaggio. Questa è la storia di un villaggio che ha ferito e svenduto un bene prezioso. Questa è una storia che avrebbe potuto essere una favola. Caterina l’inadeguata, la non allineata, è la pazza per questo villaggio.

Dietro di lei, spigolosa ma pura e vera, un mondo di mercimoni, di padri calcolatori, di figlie in vendita, di capricci lontani dall’amore, di burattinai e burattini non destinati a vivere l’amore, ma a contrattualizzarlo. L

a nostra Caterina non sta a questo gioco e come in una fiaba aspetta, pur non mostrando di volerlo, un liberatore, un nuovo inizio che suo malgrado potrà costarle molto più di quanto immagini.

Ed ecco che la commedia si fa favola nera, grottesca, più contemporanea forse, nel cinico addomesticamento che non è molto diverso dallo spietato soccombere.

LA BISBETICA DOMATA

Mercoledì 1° febbraio 2023 |ore 21.00

produzione Factory Compagnia Transadriatica

di William Shakespeare

regia Tonio De Nitto

ADULTI: € 20 + prevendita

RIDOTTO: € 15 + prevendita

BIGLIETTI E INFORMAZIONI: LaBolla Teatro | P.zza della Resistenza 32 – Bollate (MI) | 02.35005575 – 800.474747 | info@labollateatro.it – www.labollateatro.it

ABBONAMENTI

Vi ricordiamo inoltre che è ancora possibile acquistare l’abbonamento del Teatro LaBolla per assistere ai numerosi spettacoli ancora in programma.

Scopri il programma completo su: www.labollateatro.it

Abbonarsi è il sistema più comodo e conveniente per venire al Teatro. Trova il tuo abbonamento ideale!

ABBONAMENTO FAMIGLIA: 3 spettacoli pomeridiani a scelta per due persone (adulto + bambino) € 30

ABBONAMENTO APPASSIONATI: 3 spettacoli serali a scelta € 30

