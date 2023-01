Continuano gli appuntamenti teatrali per i più piccoli, domenica 29 gennaio alle ore 16, con “Che forma hanno le nuvole?” prodotta da Industria Scenica, di Serena Facchini ed Ermanno Nardi, uno spettacolo per famiglie tra poesia e momenti rocamboleschi.

Nemo ha 8 anni, un cane bassotto, due genitori affettuosi e una sorella gemella, Vera, la compagna di tutte le sue avventure. Nemo da qualche tempo è triste, pensa di stare antipatico a tutti: a scuola i maestri non lo considerano; nessuno lo sceglie per giocare a palla avvelenata; in mensa non c’è mai un posto per lui.

Un giorno però scopre la verità. Nessuno lo odia perché in realtà nessuno sa che esiste. Solo Vera lo vede e può parlargli. Lui è il suo amico immaginario.

Tutto il mondo di Nemo va in frantumi. Così chiede a Vera di renderlo libero.

Ha inizio una serie di avventure alla ricerca di se stesso, tra incontri strampalati con colleghi invisibili, gruppi di autoaiuto per amici immaginari, uffici di ricollocamento.

Ma cosa succede a un essere immaginario che diventa libero?

Nemo scoprirà che la cosa più importante non è il nostro aspetto, ma le azioni che compiamo, come facciamo sentire chi amiamo, come loro fanno sentire noi. Si è invisibili solo se si vuole esserlo.

Ognuno è speciale, bisogna solo saperlo vedere. Un viaggio magico tra poesia e momenti rocamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini diventano grandi e abbandonano qualcosa per poter crescere.

Teatro LaBolla

Domenica 29 gennaio 2023 |ore 16.00

CHE FORMA HANNO LE NUVOLE?

produzione Industria Scenica

di Serena Facchini e Ermanno Nardi

ADULTI: € 8 + prevendita

UNDER12: € 5 + prevendita

https://labollateatro.it

