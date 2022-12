Almeno 36 persone sono rimaste ferite, 11 in modo grave, dopo che un volo Hawaiian Airlines da Phoenix a Honolulu è stato colpito da una forte turbolenza.

L’incidente è avvenuto poco prima che l’aereo, che trasportava 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, atterrasse ieri 18 dicembre.

Venti persone sono state portate negli ospedali locali con ferite che vanno da lacerazioni, contusioni e perdita di coscienza a lesioni alla testa.

Al momento della turbolenza sono stati segnalati temporali nella zona.

Il volo HA35 è atterrato all’aeroporto internazionale Daniel K. Inouye alle 10:50 (20:50 GMT) di domenica sera.

In un comunicato della Hawaiian Airlines si legge che: “A diversi ospiti e membri dell’equipaggio è stata fornita assistenza medica in aeroporto per ferite minori, mentre alcuni sono stati rapidamente trasportati negli ospedali locali per ulteriori cure”.

Delle 20 persone portate in ospedale, 17 erano passeggeri e tre membri dell’equipaggio. Tra loro anche un bambino di 14 mesi e un adolescente.

Di recente alle Hawaii si sono verificate condizioni meteorologiche instabili che hanno creato problemi alle compagnie aeree.

La compagnia aerea ha dichiarato che sta conducendo “un’indagine approfondita” sull’aereo, un Airbus A330, prima che torni in servizio.

Scopri altre news dal mondo su Dietro La Notizia.