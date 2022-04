Maggio sarà un mese denso di appuntamenti per WILLIE PEYOTE.

Willie darà il via al mese di uscita del suo nuovo album “PORNOSTALGIA” salendo sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che si terrà in Piazza San Giovanni, trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2 e RaiPlay (dove sarà disponibile anche on demand).

Questo ritorno sul palco sarà un assaggio del tour che porterà Willie nuovamente live a partire dal prossimo 18 giugno. Alle date già annunciate si aggiungono ora Napoli, Marina di Camerota, Brescia e Trezzo sull’Adda.

Queste le date aggiornate:

18 GIUGNO 2022 SENIGALLIA (AN) Mamamia Festival

22 GIUGNO 2022 BOLOGNA Sequoie Music Park

23 GIUGNO 2022 PADOVA Sherwood Festival

29 GIUGNO 2022 FIRENZE Ultravox SOLD OUT

30 GIUGNO 2022 ROMA Rock In Roma

01 LUGLIO 2022 PERUGIA Umbria Che Spacca

03 LUGLIO 2022 NAPOLI Suona Festival – Ex Base Nato NUOVA DATA

08 LUGLIO 2022 COLLEGNO (TO) Flowers Festival

13 LUGLIO 2022 PISTOIA Pistoia Blues – Storytellers

19 LUGLIO 2022 MILANO Ippodromo Snai San Siro

23 LUGLIO 2022 MARINA DI CAMEROTA (SA) Meeting Del Mare NUOVA DATA

29 LUGLIO 2022 GRADISCA D’ISONZO (GO) Castello

06 AGOSTO 2022 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)SoglianoSonica

16 AGOSTO 2022 BRESCIA Festa di Radio Onda D’Urto NUOVA DATA

21 AGOSTO 2022 MOLA DI BARI (BA) Locus Festival

22 AGOSTO 2022 GALLIPOLI (LE) Parco Gondar

30 SETTEMBRE 2022 TREZZO SULL’ADDA (MI) Live Club NUOVA DATA

(recupero del 28 gennaio 2022)

Il nuovo album del rapper e cantautore torinese “PORNOSTALGIA” (Virgin Records/Universal Music Italia) sarà disponibile dal 6 maggio in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD e LP).

L’album è disponibile per il preorder in formato CD su https://www.pornostalgia.it/it/ e in digitale su iTunes, il presave e il preadd Apple e Spotify.

Preacquistando il nuovo album su shop.universalmusic.it sarà possibile partecipare al “PEYOTeMES”, uno speciale talk tour durante il quale Willie presenterà il suo nuovo lavoro di studio.

Gli appuntamenti (durante i quali Willie converserà con alcuni ospiti e amici) si terranno all’interno di alcuni storici club italiani, alcuni dei quali avrebbero dovuto ospitare durante l’inverno i concerti di Willie e della sua band, una scelta dettata dalla voglia di supportare i club italiani che hanno fortemente sofferto durante questi due anni di pandemia.

Questo il calendario degli appuntamenti a cui sarà possibile partecipare esclusivamente preacquistando il nuovo album su shop.universalmusic.it.

venerdì 6 maggio MILANO Santeria (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

sabato 7 maggio LECCE Officine Cantelmo (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

domenica 8 maggio BARI L’officina degli esordi (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

lunedì 9 maggio TORINO Hiroshima Mon Amour (apertura porte ore 19:00, inizio ore 20:00)

martedì 10 maggio PADOVA Giardini Dell’Arena (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

mercoledì 11 maggio ROMA Monk(apertura porte ore 19:00, inizio ore 20:00)

venerdì’ 13 maggio PALERMO Candelai (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

lunedì 16 maggio FIRENZE Viper (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

mercoledì 18 maggio NAPOLI Foqus (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

giovedì 19 maggio BOLOGNA Estragon (apertura porte ore 18:00, inizio ore 20:00)

