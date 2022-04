Dopo il sold out in 48 ore, a seguito dell’ampliamento della capienza della location, sono da ora in vendita nuove limitate disponibilità di biglietti per IL CONCERTOZZO, la festa di fine sfiga che si terrà il 16 luglio all’Arena Fiera di Bergamo, a coronamento del progetto #insiemeperlamusica di ELIO E LE STORIE TESE, TRIO MEDUSA e CESVI.

A grande richiesta è stata infatti ampliata la capienza dell’Arena Fiera per accogliere sempre più fan in questo grande appuntamento che celebra la ripresa della musica live, auspicato dal Trio Medusa fin dalla primavera 2020, un pomeriggio e una serata di musica e intrattenimento con il concerto speciale di Elio e le Storie Tese.

Sono disponibili le prevendite sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Il ricavato del CONCERTOZZO sarà devoluto al Cesvi per aiutare i profughi in fuga dall’Ucraina.

