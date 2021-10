Zona Bianca: gli scontri nelle piazze italiane

Oggi, mercoledì 20 ottobre, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 – in onda in prima serata su Retequattro -, Giuseppe Brindisi, con i suoi ospiti in studio, proverà a fare chiarezza sulle diverse piazze italiane che stanno infuocando il dibattito sul vaccino e il green pass obbligatorio sul posto di lavoro. Da una parte Trieste, dove la protesta è ancora in corso, dall’altra gli scontri di Roma che tornano prepotentemente sulla scena politica, soprattutto dopo le parole del ministro degli Interni Luciana Lamorgese in aula al Senato.

Zona Bianca: documenti esclusivi

In studio, con documenti esclusivi, Giuseppe Brindisi analizzerà anche il rapporto tra i movimenti di estrema destra con il popolo no-vax. Inoltre, un focus sul mondo cattolico che non è a favore dei vaccini: tra uomini di chiesa che “scendono in piazza” con Forza Nuova e suore militanti.

Infine, ci sarà spazio anche per temi economici come il Reddito di cittadinanza e Quota 100 che stanno creando ampio dibattito e discussioni tra le varie forze politiche, in vista della nuova manovra finanziaria del 2022 di Mario Draghi.

Zona Bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della trasmissione: Gianluigi Paragone, Alessia Morani, Maurizio Gasparri, Barbarla Lezzi, Marco Furfaro, Giovanni Donzelli, Augusto Minzolini, Sabrina Scampini, Roberto Poletti, Paolo Brosio, Alessandro Meluzzi, Enrica Bonaccorti, Gianluigi Nuzzi, Agostino Miozzo, Francesco Borgonovo, Hoara Borselli, Alessandro Cecchi Paone, Annamaria Bernardini de Pace.

Zona Bianca

