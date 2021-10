Sitting Volley: le azzurre conquistano la seconda vittoria

Nei Campionati Europei di Sitting Volley, è arrivata la seconda vittoria per le azzurre, che hanno regolato l’Ucraina con il punteggio di 3-0 (25-18, 28-26, 25-23) ottenendo la qualificazione ai quarti di finale della rassegna continentale. Un ottimo risultato, arrivato al termine di un match nel quale Bosio e compagne hanno retto il confronto e i diversi botta e risposta che hanno caratterizzato la gara di questa mattina. L’Italia dopo aver vinto con agilità il primo set (25-18), nel secondo parziale per lunghi tratti ha comandato il gioco, ma nel finale l’Ucraina ha trovato la parità. Le ragazze di Ribeiro, però, dopo aver annullato una palla set alle avversarie sono state brave ad imporsi ai vantaggi (28-26). Nella terza frazione, poi, l’Ucraina ha provato a prolungare la gara al quarto set, ma anche qui le azzurre sono state brave a respingere ogni tentativo di rimonta della squadra avversaria.

Le ragazze di Amauri Ribeiro, che attualmente occupano il secondo posto nella pool B, domani alle ore 9 italiane giocheranno l’ultimo incontro della fase a gironi contro l’Ungheria.

Amauri Ribeiro

“Oggi abbiamo conquistato un’importante vittoria, tuttavia non sono pienamente soddisfatto della prestazione che abbiamo offerto in campo. A partite dal match di domani dovremo cercare di migliorare l’approccio alle gare per proseguire al meglio il nostro cammino in questi Campionati Europei.”

Eva Ceccatelli

“Nella gara di oggi contro l’Ucraina abbiamo sofferto più del previsto, ci hanno messo in difficoltà in alcuni momenti della partita. Era fondamentale vincere e abbiamo conquistato tre punti molto importanti per il proseguo del nostro cammino.”

La formula

Nei Campionati Europei 2021, le undici squadre partecipanti sono state divise in due pool: quella dove sono state inserite le azzurre sarà composta da cinque squadre, mentre la pool A da sei. Dopo la prima fase, le otto squadre rimaste in gara (le prime quattro di ogni girone) si affronteranno nei quarti di finale incrociati secondo il seguente schema: 1A-4B, 1B-4A, 2B-3A, 2A- 3B. Le quattro vincitrici disputeranno le gare che assegneranno le medaglie. Le quattro formazioni che non riusciranno a staccare il pass per le semifinali si affronteranno per stabilire la classifica dal 5° all’11° posto.

