La Municipàl: il nuovo disco e i concerti

Dopo una lunga tournée estiva che ha fatto vivere sui palchi di tutta Italia i brani del nuovo album “Per resistere al tuo fianco”, LA MUNICIPÀL è attesa finalmente anche nei club di Roma, Pisa e Torino per completare il tour di presentazione di questo ultimo lavoro discografico rilasciato lo scorso giugno.

In soli quattro album, con oltre 13 milioni di ascolti su Spotify e oltre 11 milioni di visualizzazioni su YouTube, La Municipàl si è imposta come una delle migliori realtà musicali della propria generazione, ricevendo un forte apprezzamento da parte della critica e registrando anche un importante incremento del pubblico ai concerti, grazie a una dimensione live che mette in risalto l’enorme potenzialità di questo progetto.

Dopo aver partecipato al Primo Maggio Roma, vincendo nel 2018 il contest 1MNext, La Municipàl è tornata sul palco del concertone in Piazza San Giovanni anche nel 2019 e, con il tour del precedente album “Bellissimi difetti” (2019), ha fatto tappa nei principali club della penisola e in numerosi festival prestigiosi, quali Cous Cous Festival, Giffoni Film Festival, Voci per la libertà, Le Giornate del Lavoro, e moltissimi altri, proponendo un set che ha riscosso grandissimo successo.

“PER RESISTERE AL TUO FIANCO” – IL DISCO

“Per resistere al tuo fianco” rappresenta il quarto disco de La Municipàl e chiude il percorso del progetto Per resistere alle mode, viaggio artistico della band inaugurato nel 2020 con la pubblicazione di doppi singoli rilasciati in digitale e in formato vinile 45 giri a tiratura limitata, ora raccolti insieme ad altri inediti nel nuovo album, coprodotto da luovo e Artist First.

A volte la musica diventa un modo per restarsi accanto, per sentirsi meno soli. Nei periodi difficili si riscoprono parti di se stessi che credevamo sopite e ci si rende conto di quali siano le cose che realmente riteniamo più care e importanti. “Per resistere al tuo fianco” è una dichiarazione di guerra e di amore. Guerra al tempo che passa e all’apparenza, una preghiera laica sulle cose importanti della vita. Il sound del disco, rispetto ai precedenti album, è molto più vicino all’attitudine live della band, evocando con sincerità un modo di fare musica basato sulla ricerca costante della verità e della purezza delle emozioni.

TRACKLIST

Per resistere al tuo fianco Per resistere alle mode Se io fossi come te cambierei il mondo La terza stagione di Dark Finisce qui L’orsa maggiore Al diavolo Quando crollerà il governo Fuoriposto Canzone d’addio Che cosa me ne faccio di noi

CREDITS ALBUM

Scritto prodotto e registrato da Carmine Tundo @ Discographia Clandestina – Sirgole (LE)

Traccia 4 prodotta da Carmine Tundo e Ivan A. Rossi / Traccia 8 prodotta da Carmine Tundo e Matteo Cantluppi / Tracce 8,9,10,11 batterie registrate @ Il cantiere – Cutrofiano (LE)

Batteria: Alberto manco / Chitarre: Roberto Mangialardo, Carmine Tundo, Alex Ricci (traccia 3), Matteo Cantaluppi (traccia 8) / Basso: Carmine Tundo / Tastiere, programmazioni e sintetizzatori: Carmine Tundo, Ivan A. Rossi (traccia 4), Matteo Cantaluppi (traccia 8) / Voci: Carmine e Isabella Tundo, Chiara Turco (traccia 4), Giacomo Tarsitano (traccia 2)

Missato da Ivan A. Rossi @ 8brr.rec Studio – Milano (traccia 1,2,3,4,6,7), Matteo Cantaluppi @ Mono Studio – Milano (traccia 8,9,10,11) / Guglielmo Dimidri @ Lama Studio – Melpignano (LE) (traccia5)

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia

Facebook: https://www.facebook.com/lamunicipalband/

Instagram: https://www.instagram.com/la_municipal/