Tommaso Zorzi a R101 parla della Regina Elisabetta

Tommaso Zorzi a r101: “voglio fare la controfigura di Carlo quando sara’ re”

Maurizio Costanzo: “intervisterei volentieri la controfigura della Regina Elisabetta”

Ieri sera è andato in onda “TZ101”, l’appuntamento settimanale di Tommaso Zorzi all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101.

Quello che ha colpito maggiormente Tommaso Zorzi questa settimana riguarda la Regina Elisabetta.

“Partiamo da una notizia: la cara buona vecchia, anzi consentitemi vecchissima perché ha 95 anni, Regina Elisabetta ha rifiutato il premio “Anziana dell’anno” che le aveva assegnato una rivista che si chiama Oldie. E lei ha detto giustamente ‘Fatevi gli affari vostri, anziana sarà tu’ nonna’”.

Prosegue Zorzi: “Sempre a questo proposito, l’altra notizia che ho letto che mi ha fatto tanto ridere è che la Regina Elisabetta da quarant’anni ha questa controfigura che viene utilizzata per le prove generali delle manifestazioni alle quali la Regina deve presenziare. In quarant’anni non ha mai incontrato la Regina e non ha mai voluto essere pagata per questa prestazione perché lei lo fa per servire la Corona inglese.

L’unica cosa che non può fare anche durante le prove generali per le posizioni è sedersi sul trono.

L’ha incrociata una volta sola e la Regina l’ha guardata malissimo”.

Maurizio Costanzo: “Io la intervisterei volentieri”.

Zorzi: “Io voglio offrirmi per questo ruolo quando ci sarà Carlo”

“Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, va in onda su R101 dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 21.00. Ospite fisso, Tommaso Zorzi.

https://www.r101.it/sezioni/12140/facciamo-finta-che

