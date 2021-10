Paradise Again – European Tour 2022 – Swedish House Mafia: unica data in Italia

Il nuovo singolo “Moth to a Flame” con The Weekend fuori ora

Il nuovo album “Paradise Again” nel 2022

18 ottobre 2022 • Milano – Mediolanum Forum

Biglietti disponibili:

In anteprima con l’album pre-order da mercoledì 27 ottobre

Per gli iscritti a My Live Nation da giovedì 28 ottobre

Vendita generale da venerdì 29 ottobre

Swedish House Mafia tornano di nuovo in Italia per promuovere il loro nuovo album Paradise Again in uscita nel 2022 per Universal Music / Island Records, anticipato dal nuovo singolo con The Weeknd “Moth To A Flame” uscito oggi.

Il trio svedese più famoso al mondo che ha fatto ballare milioni di persone con singoli come Don’t You Worry Child e Save The World farà tappa per il Paradise Again – European Tour 2022 al Mediolanum Forum di Milano martedì 18 ottobre 2022, per uno show incredibile e unico nel panorama dei live.

Con alle spalle 21 anni di carriera, Swedish House Mafia hanno rivoluzionato il modo di produrre la dance music, BBC Music ha scritto riguardo i loro concerti che “le loro live performance sono progettate per abbattere qualsiasi dubbio della critica”. Infatti, per il tour d’addio “sono stati il primo gruppo a poter calcare gli stadi più importanti al mondo con soli 5 anni di carriera e due album alle spalle” scriveva il Los AngelesTimes. Con il loro misterioso ritorno nel 2019 sui social, sui quali avevano cancellato ogni traccia del loro passato, e finalmente nel 2021 con i singoli It Gets Better e Lifetime hanno letteralmente fatto impazzire i loro fan. Ora, con il loro nuovo album, sono pronti per tornare a far ballare intere folle.

I biglietti saranno disponibili in anteprima con il pre-order dell’album dalle ore 10.00 di mercoledì 27 ottobre, per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 28 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 29 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

