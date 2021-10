Terzo appuntamento dell’Atelier Musicale/Risveglio In Musica , XXVII stagione.

Sabato 16 ottobre è in programma il terzo appuntamento della nuova stagione dell’Atelier Musicale, la rassegna in bilico tra jazz, classica e contemporanea organizzata alla Camera del Lavoro di Milano dall’associazione culturale Secondo Maggio: il pianista Enrico Pieranunzi, il sassofonista Stefano Cantini e il musicologo Maurizio Franco renderanno omaggio, tra musiche e letture, a Bill Evans, uno dei più grandi jazzisti di tutti i tempi, con lo spettacolo-concerto “Waltz for Evans”.

“Waltz for Evans”, lo spettacolo-concerto

Spettacolo nel quale ai duetti e agli assoli dei musicisti si aggiungeranno gli interventi di Franco, volti a scandagliare il mondo personale di Evans. Del resto, l’eredità musicale di Evans è ancora fonte di ispirazione per i moderni pianisti e sicuramente il suo stile e la sua concezione generale del pianoforte sono tra i più studiati nelle accademie musicali di tutto il mondo.

Pianista tra i più importanti dell’attuale scena internazionale, Enrico Pieranunzi ha spesso riflettuto sul lascito di Bill Evans , affrontando il suo universo attraverso il filtro della propria personalità, in cui il retroterra classico guida l’invenzione jazzistica. Insieme a Pieranunzi si esibirà Stefano “Cocco” Cantini, sassofonista di valore assoluto, che unisce il senso melodico mediterraneo a una profonda conoscenza del mondo jazzistico degli anni Cinquanta e Sessanta.

Cantini dà vita con Pieranunzi a un duo di commovente lirismo e senso poetico, che interpreta una serie di composizioni di Evans tra le più rappresentative del suo personalissimo mondo espressivo, divise in copie di due (più un’apertura e un epilogo) e intrecciate ai testi appositamente scritti da Maurizio Franco e da lui letti.

Quello di sabato 16 ottobre alla Camera del Lavoro sarà, dunque, un concerto-spettacolo che rappresenta un modo nuovo e attraente per riportare al tempo presente l’eredità musicale di Evans e ricordare uno dei più straordinari jazzisti di sempre.

Atelier Musicale/Risveglio In Musica , XXVII stagione

Sabato 16 ottobre 2021, ore 17.30

Enrico Pieranunzi & Stefano Cantini con Maurizio Franco.

“Waltz for Evans”, musiche e letture in omaggio a Bill Evans.

Stefano Cantini (sax tenore e soprano), Enrico Pieranunzi (pianoforte), Maurizio Franco (testi e letture).

www.secondomaggio.org

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia