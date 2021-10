Spirit de Milan: date dei prossimi appuntamenti:

Oggi (sabato 9 ottobre) ritorna la serata “Holy Swing Night”, con la sapiente direzione artistica di Mauro Porro (ingresso a pagamento). Sul palco gli Hot Teapots, un’orchestra di giovani jazzisti nata come band di strada.

Il loro repertorio è composto da brani della tradizione del jazz di New Orleans, del country-blues pre-bellico, vecchi ragtime, successi pop ormai dimenticati e una manciata di canzoni originali, senza disdegnare incursioni nel calypso, nella musica sudamericana e in altri tipi di musica popolare.

Domenica 10 ottobre lo Spirit de Milan apre anche a pranzo dalle ore 12 con un menù fisso milanese, e alle 15 la musica diventa protagonista con il concerto dell’Hot Jazz Club. La serata “Spirit in Blues”, invece¸ vi attende alle 22 con Leadbelly & Brave Young Men Duo, formazione composta da Angelo Rossi, cantante e chitarrista italiano considerato tra i principali interpreti italiani di blues, e la sua band.

Lunedì 11 ottobre edizione straordinaria di Rock Files Live! di LifeGate Radio, a cura di Ezio Guaitamacchi. La nuova puntata, intitolata Cantautori a confronto, vedrà Bungaro, Davide Van De Sfroos e l’ospite inatteso Steve Van Zandt, conosciuto da tutti come Little Steven, che salirà sul palco per raccontare della sua autobiografia in uscita il 13 ottobre e per firmare le copie del libro.

Spirit de Milan, non è solo musica dal vivo

L’atmosfera vintage tipica dello SPIRIT DE MILAN è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 18:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 2).

Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online o chiamando il numero 3667215569.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Numero attivo tutti i giorni dalle 15:00 alle 19:00, inviando anche un sms, 366 7215569.

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it