“Paura”: l’omaggio di Francesco Bianconi al cinema horror

L’omaggio di Francesco Bianconi al cinema horror: “La paura è il mio sentimento preferito”. Il 15 ottobre arriva l’Edizione Deluxe

“La paura è il mio sentimento preferito, ci combatto da anni”. Francesco Bianconi rende omaggio al cinema horror presentando ‘Paura’, la nuova raccolta CAM Sugar di musiche tratte dai film del terrore, colonna sonora ideale di Halloween 2021. “La paura è mia nemica da così tanto tempo che, ironia della sorte, è diventata il mio migliore amico -spiega il frontman dei Baustelle- Sono diventato un fan del cinema horror e del giallo per cercare uno spavento che stesse al di fuori dell’esistenza.

L’horror è un allenamento per combattere la mia partita quotidiana contro l’orrore del mondo. Mi innamoravo perdutamente delle musiche di questi film che spesso trovavo più complesse e affascinanti delle immagini che sonorizzavano. Oggi il nome del mio sentimento preferito è diventato il titolo di una raccolta di brani concepito come fosse la colonna sonora di un unico film horror, un viaggio ipnotico nei labirinti della paura“.

“Paura”, repertorio horror

PAURA include alcune tra le composizioni più creative, toccanti e ricche di suspense mai scritte per il cinema del terrore: un approfondimento unico sul repertorio horror di alcuni dei più celebrati maestri della cinematica quali Ennio Morricone, Riz Ortolani e Stelvio Cipriani, accendendo i riflettori su compositori per troppo tempo trascurati ma che hanno rappresentato la spina dorsale del cinema italiano come Daniele Patucchi, Marcello Giombini e Berto Pisano. PAURA presenta inoltre la partecipazione di ospiti straordinari come Edda Dell’Orso, storica vocalist di Morricone, e dei Goblin, noti per aver a lungo collaborato con Dario Argento.

L’album racchiude tanto gli eleganti e melanconici crescendo orchestrali di ‘La Dama Rossa Uccide Sette Volte‘ di Bruno Nicolai o di ‘Greta – Seconda Versione‘ di Berto Pisano, quanto gli intensi guizzi softcore di ‘Ansimando‘ di Ennio Morricone o di ‘La Notte Che Evelyn Uscì Dalla Tomba‘ di Bruno Nicolai. La suspense sale con i frenetici sintetizzatori e clavicembali thriller di ‘Giallo in Tensione‘ di Daniele Patucchi, quelli di ‘Cerro Torre‘ di Paolo Gatti e Alfonso Zenga, o, ancora, quelli di ‘Devil Dance‘ di Stelvio Cipriani.

