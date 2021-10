“Dobbiamo essere liberi, istintivi, come onde in un oceano”

New Ocean: fuori venerdì 22 ottobre “Che bella storia” il nuovo singolo, disponibile da oggi in pre-save

NEW OCEAN, artista dall’animo impulsivo e istintivo, è pronto a tornare con “CHE BELLA STORIA” (BBRG Family – distr. ADA Music Italy), il suo nuovo singolo in uscita venerdì 22 ottobre!

“Che Bella Storia” – disponibile da oggi in pre-save al link https://ada.lnk.to/CheBellaStoria – è un brano energico e incalzante, che unisce ricercate sonorità house, un’attitudine punk e un testo leggero, in contrapposizione con il tema della canzone: le relazioni tossiche.

A proposito del suo nuovo singolo, l’artista infatti commenta: “‘Che Bella Storia’ parla di due persone che si lasciano trasportare da brivido e piacere, in una relazione sbagliata, che potrebbe esser definita una rosa rossa: incredibilmente bella, ma piena di dolorose spine. Un peccato che si vorrebbe commettere, sapendo che non si può. Ma quanto è forte quell’impulso e possiamo davvero resistergli? Dobbiamo essere liberi, istintivi, come onde in un oceano.”

«Sei uno sbaglio che ora farei Che Bella Storia! Sei tutto ciò che voglio e non dovrei È un’altra storia»

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia