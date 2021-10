Madeleines, l’innovativo escape game on line a episodi, è arrivato anche nelle biblioteche di CSBNO. Si tratta di un libro-gioco digitale che stimola la mente, l’intuito, la logica e, non da ultimo, il team building – se si gioca in compagnia. Una storia da scoprire e ricostruire attraverso la soluzione di puzzle ed enigmi per poter continuare il gioco con la lettura del capitolo successivo.

I primi episodi sono già disponibili su MLOL, la piattaforma di prestito digitale, e i successivi saranno caricati a cadenza settimanale fino a dicembre. Il gioco resterà poi disponibile online in piattaforma fino ad aprile 2022. Nell’arco di dieci episodi il lettore potrà rivivere il racconto di un curioso rapporto epistolare tra personaggi misteriosi.

Per partecipare è sufficiente essere iscritti in biblioteca. CSBNO partecipa al progetto con le sue 60 biblioteche in 32 comuni del nord-ovest milanese, in un’area che va da Legnano a Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo fino a Solaro e Settimo Milanese, includendo le zone del rhodense e del bollatese. Un’area che accoglie 750mila abitanti.

Ma la squadra chiamata potenzialmente a giocare è ancora più grande: oltre 800 comuni italiani per un totale di circa 7 milioni e mezzo di cittadini attraverso centinaia di biblioteche in tutta Italia. A proporre questa sfida infatti è Rete delle Reti, il coordinamento nazionale dei sistemi bibliotecari italiani e di cui CSBNO è socio co-fondatore – attraverso 21 Sistemi e Consorzi coinvolti nel progetto

Gli episodi si basano su messaggi misteriosi, rinvenuti all’interno di volumi prestati e restituiti, costituiti da dialoghi enigmatici e sfide intellettuali, portando il lettore in un’esperienza narrativa immersiva.

Per risolvere i puzzle e gli enigmi necessari per “sbloccare” così i capitoli successivi e ricostruire la storia di questo curioso rapporto epistolare (nonché l’identità nascosta dei personaggi protagonisti), i giocatori dovranno usare logica, intuito e curiosità. Potrà essere utile anche aiutarsi con i motori di ricerca, con le enciclopedie e ovviamente con i libri – tra gli scaffali di casa o reperibili tramite la biblioteca, anche digitale.

Siti e social media:

• http://www.retedellereti.org/

• la pagina Facebook https://www.facebook.com/madeleines.escapegame

• il gruppo Facebook https://www.facebook.com/groups/264913448831517

• il profilo Instagram madeleines_escapegame

