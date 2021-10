Da oggi in libreria “La verità non ci piace abbastanza”

Il virus della disinformazione fra bufale, web e giornali di Matteo Grandi

Fake news, bufale, web, pandemia: un libro per analizzare e smontare i luoghi comuni sulla

disinformazione.

Oggi la disinformazione è un mostro tentacolare che si allarga a macchia d’olio e che può

contare su una rete di fiancheggiatori, più o meno consapevoli, molto nutrita. Dalla politica

che ha scelto le fake news come nuova forma di propaganda, al giornalismo tradizionale che, travolto dalle nuove tecnologie e dalla competizione con le dinamiche del web, sta

rincorrendo sensazionalismo e clic spesso a scapito della veridicità e della qualità delle

notizie, fino all’enorme potere di mediazione delle piattaforme, nuovi arbitri (interessati)

della verità.

E mentre la notizia si trasforma in prodotto e come tale viene trattata, gli utenti online, già disorientati e spesso condizionati dalle fake news tradizionali, sono portati ulteriormente fuori strada da profilazione e algoritmi che hanno la pretesa di selezionare per noi le fonti e le informazioni. Un quadro estremamente instabile in cui la pandemia e l’infodemia che ne è scaturita hanno contribuito a creare la tempesta perfetta.

Eppure anche noi utenti abbiamo le nostre responsabilità. Spesso troppo pigri per approfondire, a volte troppo pieni di pregiudizi per mettere in discussione le cose che leggiamo, ci stiamo assuefacendo a una forma di informazione che proprio grazie alla rete potremmo testare e verificare. Se solo la verità ci stesse abbastanza a cuore.

https://www.longanesi.it/

