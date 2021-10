Cristina Donà, esce oggi 21 ottobre “Colpa” il nuovo singolo

“Colpa” è il nuovo singolo e video di Cristina Donà, disponibilie dal 21 ottobre

“Colpa” è il nuovo singolo di Cristina Donà, disponibile su tutti gli store digitali per l’etichetta Fenix Music dal 21 ottobre.

Si tratta del secondo estratto da “deSidera”, il nuovo album di Cristina Donà, la cui uscita è prevista per il 3 dicembre prossimo.

A distanza di sette anni dall’ultimo disco di inediti, infatti, l’artista ha annunciato l’uscita del suo prossimo lavoro discografico, inaugurato a giugno con la release del primo singolo “Desiderio” e anticipato da un tour estivo che l’ha vista calcare i palchi dei più importanti festival nazionali e delle principali rassegne.

Ora, con il brano “Colpa”, prosegue il cammino alla scoperta del nuovo disco: un album frutto di un lavoro meditato e accorto, scritto a quattro mani col musicista e produttore Saverio Lanza.

L’artista, inoltre, è attualmente in tour con le prime date indoor in programma nei teatri italiani. Questi i prossimi appuntamenti in calendario:

12 DICEMBRE 2021 – Gioia del Colle (BA) – Teatro Rossini

13 GENNAIO 2022 – Maranello (MO) – Auditorium Enzo Ferrari

28 GENNAIO 2022 – Settimo Torinese – Suoneria Club

“COLPA” – IL BRANO

Un brano dal ritmo ossessivo che, attraverso micro-racconti e immagini di vita reale, descrive la necessità dell’essere umano di trovare un capro espiatorio per semplificare problemi o liberarsi dalle proprie responsabilità. Una canzone in cui la franchezza del testo, unita all’incedere incalzante degli arrangiamenti, destabilizza e scuote.

Puntare il dito verso l’altro come esercizio strategico, un modus operandi opinabile ma efficace, primordiale e attuale al tempo stesso, una scorciatoia che permette un minor dispendio di energie.

“Il brano nasce da una riflessione sul tema della “colpa”, nel privato e nel sociale, dove la spasmodica ricerca del colpevole spesso sostituisce la responsabilità personale. Un atto per affrancarsi dai propri errori o da un’analisi più profonda di ciò che accade intorno a noi.” Cristina Donà

Contemporaneamente all’uscita del brano, l’artista rilascia il videoclip ufficiale su YouTube, un’opera audiovisiva realizzata da Marco Pellegrino.

Link al videoclip ufficiale di “Colpa” su YouTube: https://youtu.be/B3TqZ6Wboi8

“COLPA” – IL VIDEOCLIP

Il video di “Colpa” si presenta con la struttura di una poesia audiovisiva che, svincolandosi da intrecci narrativi, reinterpreta liberamente il contenuto del testo. Nel montaggio sincronico si susseguono una serie di nature morte e tableau vivant, ritratti e significanti allegorici, che giocano con il variegato significato di “colpa”: un gesto dalle conseguenze dannose, un’ombra nella coscienza. Il risultato estetico vuole essere crudo, elegante, minimale e attraente.

www.cristinadona.it – www.facebook.com/cristinadona

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia