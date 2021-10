Discovery+ indaga sullo scandalo della FIFA World Cup

“Chi ha venduto la Coppa del Mondo?”. Nuovissimo documentario targato discovery+ dedicato al periodo più buio del mondo del calcio e alle influenti figure coinvolte

In esclusiva su Discovery+ da gioved’ 21 ottobre

Discovery presenta “CHI HA VENDUTO LA COPPA DEL MONDO?” (2 eps. x 60’). Il coinvolgente speciale in due parti firmato dai registi acclamati dalla critica Daniel DiMauro e Morgan Pehme (Get Me Roger Stone, The Swamp): l’incredibile vicenda di come la più importante competizione calcistica sia stata venduta al miglior offerente.

Realizzato in partnership con le pluripremiate case di produzione Story Films e Calliope Pictures, Chi ha venduto la Coppa del Mondo? debutterà in esclusiva sulla piattaforma discovery+ giovedì 21 ottobre.

Da tempo si rincorrevano voci che l’assegnazione dei Mondiali di calcio ai vari Paesi fosse governata da tangenti, corruzione, giochi politici, accordi sottobanco e avidità. La bolla è scoppiata quando i Mondiali del 2022 sono stati assegnati al Qatar, nazione deserta con temperature estive insopportabili, nemmeno uno stadio di livello mondiale, una popolazione per lo più indifferente al calcio… e denaro a fiumi.

Con interviste esclusive ai protagonisti, il documentario rivela la verità che supera la fantascienza su come il maggior evento sportivo al mondo sia stato “venduto” da alcuni alti dirigenti del calcio internazionale e di come gli stessi siano stati poi rimossi dalle loro poltrone e sottratti alle proprie vite lussuose.

Questo documentario rivelatore entra in scena proprio mentre l’attenzione mondiale si sta rivolgendo verso il minuscolo stato arabo del Qatar e 500 milioni di persone si preparano a guardare lo spettacolo dei Mondiali nel 2022.

Con testimonianze uniche che portano alla luce una storia sconvolgente, gli spettatori vengono portati all’interno della FIFA durante l’era di Sepp Blatter, l’ex-presidente che per decenni ha ricoperto il ruolo di vertice del calcio internazionale. Un mondo dove per alcuni le regole normali non si applicavano.

