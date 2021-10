Dal 22 al 31 ottobre al Teatro Leonardo Corrado d’Elia torna in scena a Milano con “Io, Steve Jobs”

IO, STEVE JOBS

Dal 22 al 31 Ottobre 2021 | MTM Teatro Leonardo

Di e con Corrado d’Elia

Progetto scenico e grafico Chiara Salvucci

Tecnico luci Christian Laface

Tecnico audio Gabriele Copes

Foto di Scena Angelo Redaelli

Assistenti alla regia Luca Ligato e Sabrina De Vita

Ricerca Alessandro Sgamma

Produzione Compagnia Corrado d’Elia

Progetto selezionato Next 2020

Ai folli, agli anticonformisti e ai ribelli.

A chi si sente indipendente e libero.

Ai rompiscatole, ai piantagrane,

a tutti coloro che vedono le cose a modo loro,

in un modo diverso.

A quelli che non amano le regole e i regolamenti.

Potete gridare i loro nomi,

essere in disaccordo con loro,

indicarli per la strada,

insultarli o denigrarli.

Ma l’unica cosa che non potrete mai fare,

è ignorarli,

perché loro sono quelli che un giorno o l’altro

riusciranno a cambiare il mondo.

Voi dite che sono folli,

qualcuno ne vede il genio.

Perché solo chi è abbastanza folle

da pensare

di poter cambiare il mondo,

lo cambierà davvero.

(Steve Jobs)

Oltre un anno di studio e di scrittura per restituirci il un ritratto vivido e sconvolgente del genio di Cupertino. Una storia originale folgorante e commovente.

“Io, Steve Jobs”, lo spettacolo

Vero e proprio inno alla creatività, lo spettacolo è dedicato ai mille volti del talento di Jobs: il genio, il ribelle, l’anticonformista, l’uomo che ha saputo innestare l’anima alla tecnologia, ma anche Steve il solitario, il visionario, il cocciuto e l’idealista, colui che pur in difficoltà ha saputo rialzarsi in maniera eccezionale. L’uomo che ha saputo trasformare ogni lancio di prodotto in un evento memorabile.

L’uomo incapace di gestire i più semplici rapporti umani eppure in grado di circondarsi dei migliori collaboratori al mondo. L’abilissimo comunicatore che pensava che la tecnologia ci avrebbe reso più umani e che ci ha insegnato che quando la tecnologia è bella, anche noi lo diventiamo. Colui che non ha mai distinto sogno, utopia e realtà.

L’uomo partito dal niente, che alla fine ha avuto tutto.

“Io, Steve Jobs”, così l’uomo è diventato mito

E quel discorso, indimenticabile, quell’appello partito dai giovani dalla Stanford University e arrivato poi a tutto il mondo, che resterà per sempre nel nostro dna: siate affamati, siate folli, non omologatevi, osate sempre, siate creatori del vostro destino e del vostro futuro.

Io, steve Jobs è una storia unica, pennellata con umanità e visione, un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. Un flusso di pensieri, una soggettiva sensibile e commovente, con cui Corrado d’Elia ci racconta una delle figure più controverse del nostro tempo.

