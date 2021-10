Formula 1: Bottas domina il GP di Turchia

Formula 1: le Qualifiche

L’ombra della pioggia incombe sulle Q1.

Mercedes e Red Bull dettano il passo tra testacoda e bandiere gialle, mentre a sorpresa Ricciardo non si qualifica per il Q2 e Schumacher è l’MVP di questa sessione.

Straordinario lavoro di Sainz che regala la scia al compagno di squadra e sul filo del rasoio gli permette di accedere al Q3.

Lo spagnolo partirà comunque in ultima fila per il cambio della Power Unit.

Hamilton segna il miglior tempo, ma essendo penalizzato di dieci posizioni, è Bottas ad ottenere la Pole Position.

Accanto al finlandese partirà SuperMax; terza la Ferrari di Leclerc.

Formula 1 : la Classifica delle Qualifiche

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Sergio Perez (Red Bull)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Lance Stroll (Aston Martin)

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Lewis Hamilton (Mercedes), penalizzato di 10 posizioni per sostituzioni di componenti

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. George Russell (Williams)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Daniel Ricciardo (McLaren)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

18. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Carlos Sainz (Ferrari), retrocesso in ultima posizione per utilizzo quarta power unit

Formula 1: Driving in the Rain

Pista bagnata.

I piloti partono con le intermedie: sarà quindi decisiva la strategia ed eventualmente si dovrà scegliere il momento giusto per montare le mescole da asciutto.

Scatta alla grande Bottas che riesce a tenere dietro Verstappen e Leclerc.

Un indiavolato Sainz continua a guadagnare posizioni, sottolineando la buona crescita della Ferrari.

La Rossa appare davvero competitiva e trasformata dal nuovo motore!

Formula 1: Pioggia e Strategie

Hamilton mette nel mirino i piloti che lo precedono ed in pochi giri si ritrova a caccia delle prime file.

Fase di stallo a metà gara; i piloti si studiano e cercano di capire come tenere le gomme in temperatura senza deteriorarle.

Da sottolineare il duello all’ultima curva tra Perez e Lewis; il messicano cerca in tutti i modi di tenere dietro l’avversario!

Formula 1: Leclerc dal paradiso al purgatorio

Leclerc tenta l’impresa con cuore e istinto: mentre gli altri effettuano il pit stop, il monegasco resta fuori e si ritrova leader del Gp di Turchia.

Questa volta però l’azzardo non paga e Bottas, con pneumatici nuovi, si riprende la testa della corsa e taglia il traguardo indisturbato.

Che beffa per la migliore Ferrari di questa stagione!

A pochi giri dalla fine Perez attacca e passa Charles all’esterno, sfuma così un podio per il cavallino rampante che sarebbe stato meritatissimo.

Formula 1: il Podio

1 Bottas

2 Verstappen

3 Perez

