Formula 1: le Qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti

Il Texas è pronto per ospitare la sfida infinita tra Hamilton e Verstappen: semaforo verde e le qualifiche prendono il via.

Q1 all’insegna della Red Bull, le Mercedes partono in sordina, ma la prima sorpresa è il lampo di Leclerc che sbaraglia gli avversari e ottiene un super tempo.

Nel Q2 si accende anche lo scontro McLaren-Ferrari, tra tempi cancellati per i track limits e settori fucsia.

Tensione alle stelle “e strisce” nel Q3.

Perez, accompagnato dal boato del pubblico, sogna la Pole Position, ma è proprio il suo compagno di squadra a privarlo di questa gioia.

Formula 1 : la Classifica delle Qualifiche

1 Max Verstappen Red Bull

2 Lewis Hamilton Mercedes

3 Sergio Perez Red Bull

4 Charles Leclerc Ferrari

5 Carlos Sainz Ferrari

6 Daniel Ricciardo McLaren

7 Lando Norris McLaren

8 Pierre Gasly AlphaTauri

9 Valtteri Bottas Mercedes (penalizzato di 5 posizioni)

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri

11 Esteban Ocon Alpine

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing

13 Lance Stroll Aston Martin

14 Nicholas Latifi Williams

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing

16 Mick Schumacher Haas

17 Nikita Mazepin Haas

18 Sebastian Vettel Aston Martin (penalizzato di 20 posizioni)

19 Fernando Alonso Alpine (penalizzato di 20 posizioni)

20 George Russell Williams (penalizzato di 20 posizioni)

Formula 1: una partenza da Rodeo

Hamilton con forza e determinazione conquista la prima posizione col favore della traiettoria interna, mentre alle sue spalle di accodano le due Red Bull.

Sportellate tra Ferrari e McLaren per non perdere la testa della corsa.

Lewis prova ad allungare, ma Max è decisamente la sua ombra e sembra aspettare il momento buono per poterlo attaccare.

Formula 1: il gioco delle strategie

L’Olandese Volante anticipa la sosta all’undicesimo giro, mentre la Mercedes reagisce in ritardo ed Hamilton perde così la leadership dopo il suo pit stop.

I progressi della Ferrari sono tangibili, Leclerc viaggia sugli stessi tempi di Perez e prova ad andare a caccia del podio.

Da sottolineare lo show personale di Alonso che regala sorpassi e divertimento.

Formula 1: non è finita finchè non è finita!

Verstappen si ferma per la seconda volta al trentesimo giro.

Sainz rientra per provare l’undercut su Ricciardo, ma i meccanici perdono tempo nel montare la gomma posteriore destra.

Ai box anche Hamilton che negli ultimi giri, con gomma più nuova, tenta l’impossibile per tornare davanti.

La strategia della Red Bull si rivela però perfetta: Super Max si aggiudica il Gran Premio degli Stati Uniti.

Formula 1: il Podio

1 Verstappen

2 Hamilton

3 Perez

