Viene il momento in cui il ricordo accarezza dolcemente i pensieri trasformando il dolore in tenerezza, la mancanza in forza. Malinconiche le note suonate dal piano ci trasportano in un mondo dove tutto diventa onirico, sognante. Come un tatuaggio che prende vita.

E da quel momento sai che il ricordo vivrà sempre dentro di te e negli occhi di chi rimane. Solo uno sguardo, un solo bacio ancora e… “Nuvole negli occhi”.

«Questo brano è un regalo a chi ha voluto donarmi pensieri, stati d’animo, i propri sentimenti.» dichiara Francesco «Ho provato a raccontare le emozioni che mi sono state regalate in confidenze quasi sussurrate. Con grande dignità e compostezza, leggendoci dentro la bellezza del ricordo oltre che il semplice dolore. Anche questo è provare a rinascere. Dalle ceneri e dalla distruzione come una fenice.»

In “Nuvole negli occhi” è molto forte l’influenza degli ascolti cantautoriali di Francesco Reitano, che lasciano comunque unicità al pezzo. Pino Daniele rimane il primo riferimento, per quanto riguarda lo sviluppo e la progressione armonica nelle composizioni dell’artista etneo, con una traccia riconoscibile.

Così come riconoscibili sono lo stile di Lavezzi, la delicatezza compositiva di Nino Buonocore, l’eleganza jazz del miglior Cammariere.

“Nuvole negli occhi” è una canzone interamente scritta e composta da Francesco Reitano. Un progetto artistico orgogliosamente made in Sicily, che farà parte dell’Ep omonimo, registrato presso lo studio L.a.m. di Catania.

Arrangiato da Mario Pappalardo al piano e alle tastiere, il brano vede la partecipazione di musicisti del calibro di Cristian Falzone alla batteria, Antonio Moscato al basso ed Edoardo “Tinturia” Musumeci alla chitarra.

Graziano Piazza firma la regia del videoclip di “Nuvole negli occhi”. Onirico, etereo, sognante, grazie alle suggestive performance dei giovanissimi Martina Ventura e Paolo Leanza e alle splendide coreografie di Anna Lombardo dell’accademia di ballo Animescalze.

Pura poesia in movimento disponibile al seguente link: https://youtu.be/XQMc9481wr4.

