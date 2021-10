Musica Classica: al via il 10 ottobre la nuova stagione dello Spazio Teatro 89 di Milano con un concerto lirico per gli anniversari di Dante, Napoleone e Caruso

“Dammi il cinque! – Musica a portata di mano” è il titolo dato dagli organizzatori

al nuovo ciclo di appuntamenti in programma nell’auditorium di via Fratelli Zoia 89.

Il primo evento è un concerto lirico per gli anniversari di Dante, Napoleone e Caruso con musiche di Paisiello, Rossini, Spontini, Giordano, Puccini e Leoncavallo

e la partecipazione di Külli Tomingas (mezzosoprano), Alessandro Fantoni (tenore), Luca Schieppati (pianista e narratore), Paolo Ehrenheim (pianista) e Lorenza Fantoni (voce recitante)

Si intitola “Dammi il cinque! – Musica a portata di mano” la prima parte del nuovo ciclo di concerti di classica organizzato dallo Spazio Teatro 89 di Milano e Coop Lombardia: cinque appuntamenti, proposti in collaborazione con Serate Musicali e in programma dal 10 ottobre al 12 dicembre nell’auditorium di via Fratelli Zoia 89, che idealmente vogliono rappresentare un punto di ripartenza dopo la pausa forzata dei mesi scorsi.

Cinque appuntamenti, da contare sulle dita di una mano e a portata di mano per tutti, con motivi di interesse sia per chi già conosce e ama la musica cosiddetta “classica” sia per chi ancora non si è avvicinato a questa fonte di inesauribili meraviglie. E maneggevoli, nel senso di concise ed essenziali, saranno anche le consuete guide all’ascolto, a cura degli artisti in palcoscenico.

Con questo breve ciclo di concerti, dunque, lo Spazio Teatro 89 vuole “dare un cinque”, carico di ottimismo e di energie positive, al suo pubblico, anche se nella vita quotidiana la schietta cordialità di stringere mani e intrecciare dita è tuttora sconsigliata per le note precauzioni anti-Covid.

Spazio Teatro 89, via Fratelli Zoia 89, 20153 Milano

Tel: 0240914901; info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org

Rassegna di classica In Cooperativa per Amare la Musica – I concerti Fior Fiore Coop

“Dammi il cinque! – Musica a portata di mano”

Ingresso: 7-10 euro.

Riduzioni e convenzioni: Under 25, Over 65, Arci, Feltrinelli, Soci Coop, TCI, IBS e Coop Degradi.

