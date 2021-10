Dani Faiv, fuori il video del nuovo singolo “Luna nera”

Visibile al seguente link https://youtu.be/k3GPTnJco4Q, il video del nuovo brano del rapper spezzino (regia Mauro Russo/Art Director Druga), catapulta lo spettatore per le strade di Amsterdam in un viaggio che unisce la realtà all’immaginario, in cui i due lati del rapper prendono forma facendo co-esistere la personalità di DANI – quando il sole acceca – e quella di FAIV – con la Luna Nera.

I visual effects in 3D sono a cura di badpitboi e quelli in 2D a cura di Matteo Andrian.

“LUNA NERA” (Columbia/Sony Music – Danifaiv.lnk.to/LunaNera), disponibile su tutte le piattaforme digitali, mostra ancora una volta le grandi abilità da rapper di Dani che, con almeno 4 flow diversi e un testo ricco di citazioni, analogie e aneddoti, rende questo nuovo singolo un pezzo freschissimo che attinge da nuovi tappeti sonori.

Prodotto da Strage, “LUNA NERA descrive le due diverse parti caratteriali di DANI FAIV: quella più solare in cui viene fuori il Dani di tutti i giorni, e quella influenzata dalla luna nera che lo ispira artisticamente, facendolo immergere totalmente nel flow fino a creare nuove tracce.

«Sono il Dani di sempre, perché sono sempre me stesso in tutte le mie sfumature. Vi farò scoprire tantissime cose nuove perché mi piace sperimentare continuamente e so che posso farlo. A “Luna Nera” abbiamo lavorato con Strage per riprendere delle sonorità swing con un bounce carico mantenendo il mio stile di sempre. Nonostante sia una traccia rap, il ritornello vi farà ballare».

Dani Faiv, rapper classe ’93, si fa notare da molti nel 2016 partecipando a Real Talk insieme a Jack The Smoker e oggi è uno dei rapper più attivi e apprezzati nella scena urban italiana.

In questi anni ha ottenuto una certificazione dopo l’altra: “GameBoy Color” (oro), “Yoshi” (quattro volte platino), “Walter Walzer” (oro), “Charles Manson – Buon Natale2” (platino), “no14” (oro).

