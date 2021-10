Per il ciclo “Ogni maledetto lunedì” in prima visione CRYPTO del 2019 di John Stalberg Jr Lunedì 18 ottobre, alle ore 21.15, su Cielo

Per il ciclo “Ogni maledetto lunedì”, Cielo propone, il 18 ottobre, in prima visione, “Crypto”, un thriller intrigante e misterioso del 2019 di John Stalberg Jr con Kurt Russell, Luke Hemsworth, Beau Knapp e Alexis Bledel. Al centro della trama il mondo delle criptovalute, una nuova realtà che sta facendo perdere la testa a tante persone, irretite da sogni di facili guadagni.

Le valute elettroniche svolgono spesso un’altra funzione: quella di aiutare le organizzazioni criminali a riciclare il denaro sporco. Il film vede protagonista Martin Duran, un giovane ed irreprensibile revisore di conti che accusa un ricco potenziale cliente della banca per cui lavora di aver violato le leggi sull’antiriciclaggio, provocando le ire del consiglio di amministrazione. Martin è però nelle grazie di Robin Whiting, responsabile della sezione di antiriciclaggio, che credendo fermamente nelle sue capacità riesce a salvarlo trasferendolo ad una filiale secondaria della banca. Deciso ad andare in fondo alla faccenda, Martin inizia a indagare per conto suo, finendo così in una pericolosa spirale fatta di contabili corrotti, di ingenui fan delle criptovalute e di mercanti d’arte dal comportamento sospetto.

Crypto porta alla luce i lati più oscuri del mondo finanziario, in un crescendo di suspense, con un occhio sulla realtà sempre più d’attualità delle criptovalute.

