Esce oggi venerdì 22 ottobre “Controcorrente” il primo singolo estratto da “Chi ci ucciderà” il disco di esordio di SHAME, rapper cuneese, già detentore nel 2017 del Guinness Mondiale dei Primati per il record di 25 ore di freestyle consecutive.

Il singolo è prodotto da Bonnot, figura storica dell’hip hop italiano che ha al suo attivo collaborazioni che vanno da Assalti Frontali, Colle Der Fomento, Inoki, Caparezza, Dead Prez, ed è un caleidoscopio di immagini della vita di ogni giorno.

“Controcorrente” è un brano forte che parla di temi socio-politici, ma anche personali dell’autore, su una particolare base strumentale hardcore rap in stile Wu Tang Clan.

Shame, con il suo flow coinvolgente, tocca molti aspetti, dalla difficoltà per i giovani a trovare un lavoro “Ragazzi senza futuro: prede fottute dell’ozio / com’è che nessuno vede che chiude ogni negozio / qua dove se c’è l’oro, già sai che non va bene / ad una ricerca di lavoro c’è un: “le faremo sapere”, all’immigrazione, l’educazione e la solidarietà, lamentando la superficialità di pensiero e la malafede di chi governa “Grazie a Caste che evadono ma impongono tasse / tra Classe e razze separano il popolo in masse / affinché soffocasse grattano il fondo in tasche”.

“Controcorrente”, oltre alla produzione di Bonnot – che cura anche tutto il disco di prossima pubblicazione -vede anche il suo featuring e gli scratches di Dj MS (official Dj di Nitro).

