Chiusure Milano Serravalle S.p.A. – integrazione e revoca

REVOCA

Causa motivi tecnici, le chiusure comunicate in data 1 ottobre sono revocate, limitatamente a tratte, lavorazioni e sere qui richiamate.

A7 MILANO-SERRAVALLE

 Dalle ore 22:00 di Martedì 5 Ottobre alle ore 06:00 di Mercoledì 6 Ottobre 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Via La Spezia (km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (Rotatoria P.zza Maggi).

 Dalle ore 22:00 di Martedì 5 Ottobre alle ore 06:00 di Mercoledì 6 Ottobre 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Milano Via Boffalora (Km B+482) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada alla rotatoria di Piazza Maggi (km A+000). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Q.re Cantalupa (Km 0+100) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Assago (Km 2+020) per la successiva uscita da carreggiata nord.

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Ottobre 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra Tortona (Km 63+647) e Serravalle Scrivia (Km 84+496), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Bettole Ovest compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Serravalle Scrivia (Km 84+496) e in A26 a Novi Ligure.

A51 TANGENZIALE EST

 Dalle ore 22:00 di Giovedì 7 Ottobre alle ore 06:00 di Venerdì 8 Ottobre 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Venezia-Lecco) nella tratta compresa tra lo svincolo S.P.208 Carugate (Km 17+808) e S.P.13 Agrate (km 21+040). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.208 Carugate (Km 17+808) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Est allo svincolo S.P.13 Agrate Brianza (km 21+040), per il traffico diretto in Autostrada A4 l’ingresso è previsto al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900).

INTEGRAZIONE

Il precedente comunicato del 1 ottobre viene integrato dal presente, limitatamente a tratte e lavorazioni qui richiamate.

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Ottobre 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Via La Spezia (km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (Rotatoria P.zza Maggi).

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Ottobre 2021, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Milano Via Boffalora (Km B+482) per carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Autostrada alla rotatoria di Piazza Maggi (km A+000). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Q.re Cantalupa (Km 0+100) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo di Assago (Km 2+020) per la successiva uscita da carreggiata nord.

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Mercoledì 6 Ottobre alle ore 06:00 di Giovedì 7 Ottobre 2021, verrà chiuso al traffico il tratto funzionale tra la rotatoria di via Ghisolfa e la rotatoria R1 (Km 2+620) in entrambe le direzioni. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria.

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 23:00 di Giovedì 7 Ottobre alle ore 6:00 di Venerdì 8 Ottobre 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-Laghi) nella tratta compresa tra lo svincolo MI-Gallaratese (km 5+731) e l’Interconnessione A50-A8 (Km -0+300), rami di svincolo interclusi compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico sul Raccordo Cascina Merlata (SP11R) per il successivo ingresso in Autostrada A8-A9 e in Autostrada A4 Torino-Venezia attraverso i rispettivi rami di svincolo, il traffico diretto a Rho-Pero-Fiera potrà proseguire fino allo svincolo Fiera Milano dell’Autostrada A8.

