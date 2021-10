Non c’è piattaforma musicale che sappia resisterle, da Shazam a TikTok, passando per Spotify dove è stabile fra i 20 brani più ascoltati al mondo in questo momento: Lisa, membro dell’iconico gruppo sudcoreano delle Blackpink, conquista le classifiche mondiali.

Due sono i videoclip pubblicati dal suo progetto solista, disponibile su tutte le piattaforme qui: “Lalisa”, che conta al momento oltre 244 milioni di views e “Money”, proposto sottoforma di performance esclusiva su YouTube e ora al #1 dei video più visti sulla piattaforma.

I due singoli, che contano ad oggi oltre 114 milioni di stream solo su Spotify, fanno parte del progetto solista della popstar, “Lalisa”, pubblicato via YG Entertainment/Interscope Records. Nel progetto troviamo la produzione musicale di Teddy Park, fidato collaboratore delle Blackpink, oltre che autore di “Lalisa”.

La cantante, rapper e ballerina è l’idolo K-Pop più seguito al mondo sui social media con oltre 62 milioni di seguaci. Oltre ad accumulare miliardi di stream e views con le Blackpink, Lisa si è affermata come superstar globale.

È sia la superstar del K-Pop più seguita su Instagram con oltre 58 milioni di seguaci, sia l’artista femminile coreana più seguita sul suo canale YouTube Lili’s Film con oltre 8 milioni di utenti.

È diventata virale nel mondo anche grazie ad un meme “Did it work?” da lei lanciato e tratto da una delle sue performance live, divenendo protagonista di una challenge globale. “LALISA” svela il lato nascosto e non ancora conosciuto di Lisa per la gioia di tutti i suoi fan nel mondo.

