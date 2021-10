Il nuovo programma condotto da Nicola Savino che farà rifare l’esame di quinta elementare a 25 big della tv, della musica e dello sport.

A seguire, il link per scaricare in anteprima il promo in cui vengono svelati altri quattro “Ripetenti” ufficiali che hanno accettato di mettersi in gioco e provarci: Maria Teresa Ruta, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta.

https://we.tl/t-7GFMxkqvPV

