Vision Milan Glass Week: Milano si trasforma nella capitale del vetro

Vision Milan Glass Week: “fuori fiera” del XXII salone Vitrum

La manifestazione, espansione “fuori fiera” del XXII salone Vitrum dedicato alle tecnologie del vetro, porta in Piazza Gae Aulenti laboratori per ragazzi, incontri, esposizioni e l’installazione artistica “Il Mostro della Laguna”.

E poi eventi collaterali in tutta la città con Road Map, serate con i cocktail dedicati alla Glass Week, appuntamenti in collaborazione con Milano Wine Week e visite guidate tra arte e architettura alla scoperta del legame fra Milano e il vetro

Vision Milan Glass Week: la prima edizione

Dal 5 all’8 ottobre Milano sarà la capitale del vetro con la prima edizione di Vision Milan Glass Week, la manifestazione organizzata in città da Vitrum il salone internazionale dedicato agli addetti ai lavori delle tecnologie del vetro (macchine, attrezzature e impianti per la lavorazione del vetro piano e cavo, del vetro e dei prodotti trasformati) che si svolge in contemporanea a Fieramilano Rho.

Vision Milan Glass Week: esposizioni, laboratori, incontri e tanto altro

Evento “fuori fiera” che coinvolgerà il pubblico con esposizioni, laboratori, incontri e tanto altro per far conoscere le eccellenze di un settore in cui l’Italia ha una leadership riconosciuta a livello mondiale.

Ogni giorno dalle 10.00 alle 22.00 l’epicentro della manifestazione sarà Piazza Gae Aulenti, dove si potrà ammirare l’installazione artistica “il Mostro della Laguna” realizzata dal Maestro Nicola Moretti.

Eventi istituzionali e aziendali si terranno alla Fondazione Catella mentre negozi, showroom e locali hanno aderito a Road Map, palinsesto di eventi collaterali che si terranno in tutta la città.

Vision Milan Glass Week ha l’obiettivo di valorizzare un settore poco conosciuto, quello delle tecnologie legate al design del vetro.

Per esplorare tutte le declinazioni del mondo del vetro, nonché per fare rete con un’altra realtà di primo piano, VISION Milan Glass Week è organizzata da Vitrum in collaborazione con Milano Wine Week (2-10 ottobre): sarà così valorizzato il legame indissolubile tra il vino e il suo contenitore d’elezione, il vetro appunto, anch’esso espressione di professionalità, ricerca e saper fare.

www.glassweek.it

Programma day by day e presskit:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ki2EUdfSP3XSntg7IDeiHpb_TV-tS1sA?usp=sharing

