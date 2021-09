È on line la nuova Stagione del Teatro Vascello settembre/dicembre 2021

Inaugura il 24 settembre la nuova Stagione del Teatro Vascello, tra i primi spazi romani ad aprire, con entusiasmo e rinnovato slancio, le porte al pubblico in sala.

Teatro Vascello, il cartellone

Un cartellone che spazierà dalla drammaturgia contemporanea ai classici: un disegno di ampio respiro, con proposte diverse tra loro ma tutte riconducibili a un progetto culturale unitario sotto il segno della qualità. Nel complesso sarà una programmazione densa che, al momento, il teatro decide di presentare solo parzialmente, da settembre a dicembre.

Sono undici i titoli programmati in questi primi mesi: spettacoli rimandati a causa della pandemia e nuove proposte; quattro tra produzioni e coproduzioni, una “prima italiana”, tre ospitalità, dodici serate dedicate alla danza, appuntamenti letterari settimanali e domeniche musicali; si conferma dunque la vocazione a riferirsi ai diversi pubblici che frequentano il teatro attraverso un programma plurale capace di far riflettere, ma anche divertire.

Teatro Vascello, le dichiarazioni della direttrice artistica

“Il Teatro Vascello – sottolinea la direttrice artistica Manuela Kustermann – torna ad essere un luogo di aggregazione e di cultura per la città con l’obiettivo di incontrare nuovamente e coinvolgere il nostro affezionato pubblico che, anche nei mesi più difficili, ci ha sempre sostenuto seguendo con interesse gli appuntamenti in streaming”.

Teatro Vascello, informazioni al pubblico

Non sono previste, al momento, forme di abbonamento ‘tradizionali’.

Al botteghino, negli orari di apertura, e sul sito del Teatro Vascello è già possibile acquistare i biglietti per i singoli spettacoli e ottenere riduzioni con le Card:

– Card Love valida per due ingressi

– Card Love Plus valida per quattro ingressi

Gli orari degli spettacoli sono invariati:

sabato ore 19.00, domenica ore 17.00, tutti gli altri giorni alle ore 21.00.

Per ulteriori informazioni www.teatrovascello.it

Teatro Vascello promozioneteatrovascello@gmail.com 06 5881021 – 06 5898031

