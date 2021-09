Dagli effetti dei cambiamenti climatici sulla pelle all’aumento del melanoma tra i giovani: tante novità al 95esimo congresso SIDeMaST

Al centro del 95esimo Congresso della Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse ci saranno non solo le tante novità nel trattamento delle problematiche cutanee, ma anche la formazione dei dermatologi. L’appuntamento di quest’anno infatti è un’occasione per una full immersion in corsi ECM che contribuiranno ancora di più ad accrescere la straordinaria competenza dei dermatologi italiani.

SIDeMaST, gli argomenti del congresso

Dagli effetti del COVID e delle variazioni climatiche sulla pelle all’aumento del melanoma tra i giovani: sono alcuni degli argomenti di grande attualità protagonisti del 95esimo Congresso Nazionale della SIDeMaST, La Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse, anche quest’anno in versione digitale dal 13 al 16 ottobre. Il Congresso si focalizzerà sulle principali novità in dermatologia, oltre al trattamento delle cicatrici con le tecniche più avanzate e all’uso sempre più esteso del laser e del peeling per la cura di macchie, lentigo, acne cicatriziale e iperpigmentazioni. Ampio spazio sarà dato anche alle novità in dermatologia chirurgica; inoltre, si parlerà delle infezioni sessuali in epoca Covid ma anche di come rimuovere i tatuaggi.

SIDeMaST, gli obiettivi del congresso

“Il nostro obiettivo – conferma il Prof. Piergiacomo Calzavara Pinton, Presidente del Congresso – è fornire ai medici che parteciperanno al congresso importanti aggiornamenti in tutti i vari aspetti della dermatologia, che rendono così variegata ed interessante questa professione. In particolare, saranno organizzati corsi ECM sui più recenti progressi nella diagnosi e terapie di tutte le patologie infiammatorie, tumorali, infettive e genetiche che colpiscono l’uomo in tutte le età della sua vita. La giornata di sabato mattina sarà invece dedicata alla presentazione di casi clinici straordinari e alle sessioni ‘cosa c’è di nuovo’. Durante i quattro giorni del congresso sono previste alcune Letture Magistrali, comunicazioni libere in sessioni dedicate e, in specifiche fasce orarie, Sessioni Non ECM”.

SIDeMaST, le novità

“Oltre alle tante novità su cui ci soffermeremo durante il congresso – conclude la Prof. Gabriella Fabbrocini, Consigliere SIDeMaST – daremo ampio spazio anche alle importanti novità relative alle patologie e ai disturbi che spesso condizionano la nostra vita sociale come idrosadenite suppurativa, dermatite atopica, psoriasi, rosacea, senza trascurare le dermatiti da contatto e quelle professionali. Contiamo quindi sulla partecipazione e sull’entusiasmo dei dermatologi italiani per dare il loro contributo alla crescita della nostra professione”.

Tutte le info sul programma sono reperibili al link: https://www.sidemast2021.com/programma/

