“Sinking” è il nuovo singolo di Henford

“Sinking”, il secondo singolo di Henford con Niah Steiner

Esce oggi mercoledì 15 settembre 2021 Sinking, il nuovo secondo singolo di Henford. Finalmente un nuovo capitolo che segue il singolo di debutto Bright Side per il progetto del musicista e producer Federico Cerati (già nella band dei Caveleon) che vanta la collaborazione della cantante italo-danese Niah Steiner, cantante italo-danese

La scena underground milanese che si arracchisce quindi di venature trip hop, ambient e influenze che spaziano tra Moderat. Apparat e Jon Hopkins.

“Sinking”, il commento di Henford:

“Henford, esprime la sensazione di impotenza nel tentare di aiutare chi non vuole essere aiutato. Un gesto di affetto incondizionato, caratterizzato da sonorità energiche e positive, che allo stesso tempo si scontra con la rabbia e la malinconia di non poter fare nulla verso chi si sta perdendo.”

Note biografiche di Henford

Henford lavora inizialmente come compositore di musica per immagini, passione che è tuttora fonte di ispirazione per la sua musica, per poi esordire in ambito discografico nel 2018 con la band milanese Caveleon ed esibendosi in decine di live performances su diversi palchi italiani.

Nel 2020 si dedica alla realizzazione del suo primo progetto discografico sotto lo pseudonimo Henford, e lo stesso anno conosce Niah Steiner, con la quale inizia a collaborare.

www.henfordmusic.com/

www.instagram.com/henfordmusic/

www.instagram.com/niahsteinermusic/

