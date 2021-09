Cielo presenta “Disaster Night” il ciclo di film che vede al centro della trama atmosfere catastrofiche e disastri naturali

Da domani, 15 settembre, ogni mercoledì, in prima serata, su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19)

Se non sapete resistere alle atmosfere catastrofiche e ai disastri naturali allora Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) è il canale che fa per voi. Da domani, 15 settembre, ogni mercoledì, alle ore 21.15, al via “Disaster Night”, il ciclo di film dedicato al vasto e straordinario potere che la Natura è capace di sprigionare con il suo impeto e la sua indomabile forza.

“Disaster Night”, il ciclo dei film

Il ciclo si apre con il catastrofico “MegaFault – La terra trema” del 2009 di David Michael Latt con Brittany Murphy, in cui un terremoto di enormi proporzioni minaccia di spaccare la terra a metà.

Si prosegue con prime visioni assolute come “Flight World War II” del 2015 di Emile Edwin Smith, e “Dark Storm” del 2006 di Jason Bourque, ambientato in una base militare dove uno scienziato rimane vittima di un esperimento e acquisisce il potere di controllare i fenomeni metereologici.

Al centro della trama anche apocalissi come nel film “La profezia dei Maya” del 2011 di Jason Bourque.

L’emergenza non è mai stata così elevata: sbarrate le finestre, chiudetevi in casa, fate rifornimenti di viveri, dovrete sopravvivere per due ore alle peggiori tempeste, uragani, terremoti, glaciazioni, eruzioni ed esperimenti ad alto rischio che hanno mai colpito il nostro pianeta.

https://www.cielotv.it/

Per altre notizie relative al tema Dietro La Tv Dietro la Notizia