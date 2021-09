R.E.M. : “New Adventures in Hi-Fi – 25th Anniversary Edition”

“New Adventures in Hi-Fi – 25th Anniversary Edition” – ristampa speciale

Craft Recordings è orgogliosa di celebrare il 25° anniversario del decimo album registrato in studio dai R.E.M., New Adventures in Hi-Fi, con una ristampa speciale in uscita il 29 ottobre.

L’edizione in due CD + un BluRay è ricca di bonus, una vera riscoperta di un tesoro che comprende l’album in una nuova rimasterizzazione, 13 B-side e rarità, un film inedito di 64 minuti (proiettato in cinque città nel 1996, per promuovere la pubblicazione del nuovo album), e un EPK inedito di 30 minuti.

Ci sarà anche una Expanded Edition in 2-CD o digitale, con l’album rimasterizzato più le 13 B-side e rarità. All’interno si troveranno anche un poster di 63 cm di lato e quattro cartoline da collezione, oltre ad un booklet con le nuove note di copertina e foto d’archivio.

In più l’album nella nuova rimasterizzazione sarà disponibile anche in doppio LP, su vinile da 180 grammi, la cui realizzazione è stata curata da Kevin Gray presso Cohearent Audio. I fan possono vedere i vari formati nel trailer dell’unboxing.

“New Adventures in Hi-Fi “, un album di culto

Pubblicato nel settembre del 1996, New Adventures in Hi-Fi continua ancor oggi ad essere uno degli album più acclamati dei R.E.M., amato tanto dai fan che dagli stessi membri della band. L’album fu un successo planetario, riuscendo a conseguire il disco di platino negli Stati Uniti e raggiungendo la seconda posizione nella classifica di Billboard.

Col passare dei decenni, il titolo è diventato un album di culto, spesso citato dalla stampa, in occasione delle numerose retrospettive dedicate al gruppo, come uno dei migliori nel ricco catalogo dei R.E.M.

Registrato all’apice della notorietà della band, New Adventures in Hi-Fi è inoltre l’ultimo album in cui alla batteria figura uno dei fondatori, Bill Berry, che lasciò la band (senza rancori) l’anno successivo.

La band oggi guarda a New Adventures in Hi-Fi con grande orgoglio. Buck, forse, riesce a riassumere al meglio: “Per la maggior parte degli album, vai in studio e li realizzi. Tutto lì. E anni dopo hai ricordi vaghi di dove fossi, delle canzoni, delle sedute di registrazione. Ma di questo io ricordo tutti i dettagli. Un’avventura. Ed era stata fottutamente dura, ma alla fine ne abbiamo fatto un disco. Una sfida come nessun’altra nella mia vita.”

