“Arena Suzuki ’60’70’80”, secondo appuntamento

Ieri sera Amadeus con “Arena Suzuki ’60’70’80” ha riportato all’Arena di Verona artisti leggendari e canzoni iconiche che hanno segnato trent’anni della nostra storia.

Uno show che si è aperto con gli Europe e l’epica “The Final Countdown”, che ha fatto impazzire il pubblico con i Village People e i loro classici, con Sandy Marton su “People from Ibiza” e con Samantha Fox e la sua “Touch me”, che ha visto Amadeus mettersi più volte in gioco in prima persona, fino a salire sul palco in un perfetto outfit anni ’80 con Johnson Righeira.

Gianna Nannini, Loredana Bertè, Orietta Berti, Alan Sorrenti, Umberto Tozzi, Maurizio Vandelli, Edoardo Vianello, Sandy Marton, Sergio Caputo e Raf hanno fatto ballare e cantare a squarciagola il pubblico, mentre il tempo sembrava essersi fermato negli anni più iconici della musica italiana e mondiale.

Cresce l’attesa per il secondo e ultimo appuntamento di “Arena Suzuki ’60’70’80” che si terrà domani, martedì 14 settembre. Sono ancora molti gli ospiti attesi sul palco con le loro canzoni leggendarie, dagli Alphaville di “FOREVER YOUNG” agli Opus di “LIVE IS LIFE”, da Gazebo di “I like Chopin” a Tony Hadley con “GOLD” e “TRUE” degli Spandau Ballet e poi Roberto Vecchioni, Patty Pravo, Donatella Rettore, Sabrina Salerno, Ivana Spagna e tanti altri.

Questi show, che segnano la prima volta di Amadeus alla conduzione sul palco dell’Arena nella “sua” Verona, portano il pubblico a rivivere tre decenni emozionanti della musica in Italia, punteggiati dai racconti del padrone di casa, che fanno da filo conduttore durante le serate.

Biglietti disponibili sul circuito Ticketone: https://www.ticketone.it/artist/arena-60-70-80/.

Si possono acquistare anche a Verona presso Verona Box Office (via Pallone, 16 – 37121 Verona), aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

“Arena Suzuki ’60’70’80” arriverà anche su Rai 1, in onda in prima serata il 25 settembre e il 2 ottobre.

Radio 2 è la radio ufficiale delle due serate evento condotte da Amadeus.

“Arena Suzuki ’60’70’80” è prodotto da Arcobaleno Tre.

