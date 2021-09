Paura: Gemme inedite delle colonne sonore di film horror

Cori enigmatici, melodie infantili, ritmi trafelati, percussioni ossessive, sintetizzatori inquietanti. È PAURA, la raccolta che include 11 tracce inedite che hanno alzato la tensione del cinema horror italiano, colonne sonore di film esoterici e soprannaturali degli anni ‘70 e di pellicole splatter e slasher degli ‘80.

Una PAURA che sale e coinvolge in modo inquietante l’ascoltatore, offrendo un menù di delizie e sgomento horror, esplorando l’eclettico repertorio degli archivi CAM Sugar che hanno costruito un vero e proprio viaggio sonoro nel labirinto del brivido. L’album è inoltre impreziosito dall’esclusivo artwork di Eric Adrian Lee che elabora l’iconografia del cinema horror all’italiana e, in versione deluxe in edizione limitata, da un boxset a forma di pietra tombale.

Paura: la raccolta

La raccolta da brividi include alcune tra le composizioni più creative, toccanti e ricche di suspense mai scritte per il cinema del terrore. PAURA offre un approfondimento unico sul repertorio horror di alcuni dei più celebrati maestri della cinematica quali Ennio Morricone, Riz Ortolani e Stelvio Cipriani e accende i riflettori su compositori per troppo tempo trascurati ma che hanno rappresentato la spina dorsale del cinema italiano come Daniele Patucchi, Marcello Giombini e Berto Pisano. PAURA presenta inoltre la partecipazione di ospiti straordinari come Edda Dell’Orso, storica vocalist di Morricone, e dei Goblin, noti per aver a lungo collaborato con Dario Argento.

Paura: guizzi e suspance

L’album racchiude tanto gli eleganti e melanconici crescendo orchestrali di ‘La Dama Rossa Uccide Sette Volte’ di Bruno Nicolai o di ‘Greta – Seconda Versione’ di Berto Pisano, quanto gli intensi guizzi softcore di ‘Ansimando’ di Ennio Morricone o di ‘La Notte Che Evelyn Uscì Dalla Tomba’ di Bruno Nicolai. La suspense sale con i frenetici sintetizzatori e clavicembali thriller di ‘Giallo in Tensione’ di Daniele Patucchi, quelli di ‘Cerro Torre’ di Paolo Gatti e Alfonso Zenga, o, ancora, quelli di ‘Devil Dance’ di Stelvio Cipriani.

PAURA include, inoltre, ‘Bargain with the Devil #3’ di Franco Micalizzi qui per la prima volta su vinile. Il brano è tratto dalla colonna sonora del film ‘Chi Sei?’, il cui tema principale è stato oggetto di campionamento da parte della leggenda Hip Hop Pete Rock nella traccia ‘After the Storm’ di Kali Uchis con la partecipazione di Tyler, The Creator e Bootsy Collins. La canzone è soltanto una delle molte opere presenti negli archivi CAM ad essere campionate da acclamati artisti contemporanei come James Blake (Bruno Nicolai), Drake (Marcello Giombini), Tei Shi e Blood Orange (Luigi Ceccarelli), un fenomeno che mette in luce l’importanza del catalogo dell’etichetta come una costante fonte di ispirazione per beatmaker e collezionisti.

Album Paura

