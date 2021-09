“Baila Baila”, il nuovo brano di Pamela Prati

Dopo il successo del singolo estivo “L’estate è adesso” (VocalSound/Future Records), che ha superato mezzo milione di visualizzazioni su YouTube, Pamela Prati torna su tutte le piattaforme digitali con il nuovo brano “Baila Baila” (VocalSound/Future Records – https://bfan.link/baila-baila).

Il brano è una canzone d’amore, scritta e composta dalla stessa Pamela Prati con Antonio Cottini e Laura Fulvi, per la produzione di Vocal Sound, caratterizzata da un sound latino, il genere che Pamela Prati ama di più da sempre.

“Baila Baila” anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista: “Exstasi”

“Exstasi”, un vinile in edizione limitata, uscirà a novembre e celebrerà i suoi 40 anni di carriera di Pamela Prati, tra musica, tv e cinema con i suoi più grandi successi, insieme ad altri due brani inediti.

«”Baila Baila” è un brano romantico, perché parla d’amore ma è la mia storia d’amore con l’arte, con il canto e il ballo – racconta Pamela Prati – Ogni volta che canto questa canzone vengo trasportata con la mente nel mondo latino, immaginandomi ballare al suo ritmo su una calda spiaggia portoricana».

“Baila Baila”, il video che omaggia Raffaella Carrà

Il videoclip di “Baila Baila”, disponibile da oggi su YouTube, vede Pamela omaggiare anche il suo grande mito, Raffaella Carrà, indossando un lungo abito rosso come quello celebre delle indimenticate esibizioni di “Fiesta”: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2joZILNKv7U.

«Raffaella Carrà è stata e sarà per sempre il mio idolo, e la sua perdita è stata per me un grande dolore – afferma Pamela Prati – Con questo video cerco di rendergli grazie per essere stata un punto di riferimento così importante».

Pamela Prati: note biografiche

Pamela Prati è una showgirl, conduttrice e attrice, protagonista di trasmissioni, film e fiction campioni d’ascolti. Dopo aver esordito come fotomodella e attrice tra gli anni Settanta e Ottanta, è divenuta nota al grande pubblico nel 1987, quando, notata da Pier Francesco Pingitore, ottiene il ruolo di primadonna in diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino.

Negli anni Novanta è stata anche conduttrice televisiva di alcuni programmi per le reti Mediaset, come La sai l’ultima?, Scherzi a parte e Re per una notte. Dal 2001 è tornata a far parte del Bagaglino, realizzando gran parte degli spettacoli della compagnia prodotti nel primo decennio del Duemila.

Nel corso degli anni ha inciso anche diversi brani, tra cui innumerevoli sigle tv e singoli di grande successo. Nel 2020 ha pubblicato anche l’autobiografia Come una carezza (Cairo Editore). Nel corso della sua carriera, ha ottenuto diversi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Flaiano e il Premio Charlot. Tra il 2019 e il 2020 pubblica i singoli “La caricia” e “Mariposita”, segnando il suo ritorno sulla scena musicale che proseguirà con la hit dell’estate 2021 “L’estate è adesso”.

Sito Ufficiale: http://www.pamelaprati.it/ Instagram: www.instagram.com/pamelaprati/ – Spotify: https://spoti.fi/3foXXC1

