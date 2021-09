Libertango 5Tet

Tornano con “POINT OF NO RETURN”, un progetto discografico full length che può essere considerato l’opera della definitiva maturazione della band. L’album contiene dieci brani originali che sono il sunto della filosofia del gruppo: particolare attenzione per le contaminazioni. Il jazz come solida radice su cui innestare altre culture musicali, infine, il contrappunto come metodo compositivo.

“I’LL BE THERE”, estratto dal nuovo album, è un brano fortemente evocativo e dal profondo

impatto emotivo composto e arrangiato da Francesco Calì che ha voluto portare sonorità finora inedite per il quintetto coinvolgendo la TRP Studio Orchestra, un gruppo d’archi di dodici elementi.

Libertango 5Tet , il nuovo singolo

Spiega la band a proposito del nuovo singolo: «Il vuoto che lascia la perdita di una persona cara sembra incolmabile e non sempre il tempo affievolisce il dolore e l’angoscia.

Tuttavia, la memoria della presenza, i piccoli gesti quotidiani, i momenti trascorsi insieme, l’odore… possono diventare un faro luminoso, un porto sicuro nei momenti difficili della vita. E allora non bisogna avere paura di continuare, perché quella persona ci sussurra sorridente” I’ll be there”, io ci sarò ogni qualvolta avrai bisogno di me”».

Libertango 5Tet, il videoclip

Il videoclip ufficiale di “I’ll Be There”, animato dal collega sassofonista Cristiano Giardini, evoca, attraverso suggestive immagini di paesaggi naturali, lo sguardo amorevole di chi ci ha profondamente amato e continua a vegliare su di noi anche oltre la forma umana.

È un monito a ricordare, e successivamente a tramandare, l’Amore nella sua essenza più pura, quello che scaturisce da una Madre. Le immagini dei paesaggi naturali hanno questo significato: per quanto possiamo vivere una realtà alterata e distopica, sono sempre i valori reali che danno senso alla vita.

Libertango 5Tet, la tracklist di Point of no return

“Five or Four Tango”, “Point of No Return”, “I’ll Be There”, “Alysia’s Dance”, “Three Lights”, “Three Brothers”, “Mal d’Afrique”, “Dr. Tomas”, “Life and Death”, “Tango for Sigfred”

