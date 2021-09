“Giacinto Facchetti Awards”, il premio

Lunedì 20 settembre, in occasione dei Giacinto Facchetti Awards, Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore, Presidente della Nazionale Cantanti, riceverà un premio per essersi distinto per quei valori che hanno caratterizzato la vita del grande Giacinto Facchetti, campione nello sport e nella vita.

La serata si terrà al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Sala Puccini, un evento organizzato da Eros Pogliani con NB Management, che nasce in memoria del grande dirigente sportivo e calciatore Giacinto Facchetti.

Quella di Lunedì 20 Settembre, è una serata che prevede diversi riconoscimenti a importanti personalità del mondo dello sport, come Ruud Gullit e Samuel Eto’ o, della cultura e dell’informazione.

“Giacinto Facchetti Awards”: raccolta fondi

In occasione dei Giacinto Facchetti Awards sarà creata una raccolta fondi per l’Associazione Real Eyes Sport. Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro, nasce da un’idea di Daniele Cassioli, cieco dalla nascita per una retinite pigmentosa, pluripremiato campione mondiale ed europeo di sci nautico e membro del Consiglio Nazionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e di alcuni professionisti che si occupano da anni della promozione, organizzazione e supporto di attività sportive e sociali legate al mondo della disabilità e non.

Real Eyes Sport vuole che l’approccio di un bambino cieco o ipovedente con l’attività sportiva avvenga indipendentemente dalla sua condizione.

L’evento si svolge con il patrocinio del Parlamento della Legalità Internazionale.

