International Terra di Siena Film Festival, 25ma edizione

Giovanni Boldini, “Il piacere. Story of the Artist” Venerdì 1 ottobre 2021, ore 15.30 Cinema Nuovo Pendola Via S. Quirico 13, Siena

Venerdì 1 ottobre 2021 alle ore 15.30, nell’ambito della 25ma edizione dell’International Terra di Siena Film Festival, al Cinema Nuovo Pendola di Siena verrà proiettato il film-documentario Giovanni Boldini. Il piacere. Story of the Artist diretto, sceneggiato e prodotto da Manuela Teatini, in collaborazione con Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e Trentino Marketing, con il patrocinio del Comune di Ferrara, del Comune di Trento e del Comune di Rovereto. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, presentando il Green Pass come da protocollo anti-Covid.

Dopo il successo della proiezione dello scorso 6 settembre presso la Sede italiana del Consiglio d’Europa, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, la regista Manuela Teatini presenterà al pubblico senese i momenti salienti e iconici della straordinaria vita di Giovanni Boldini (Ferrara 1842 – Parigi 1931) tra Firenze, Venezia (dove fu membro del comitato patrocinatore della prima Biennale d’Arte), Londra, New York, Parigi ma anche Montecarlo, la Costa Azzurra e Sankt Moritz, dove era solito recarsi in villeggiatura.

“Il piacere. Story of the Artist”, il pittore ferrarese

Giovanni Boldini. Il piacere. Story of the Artist nasce in occasione della mostra a cura di Beatrice Avanzi e Tiziano Panconi, che il Mart di Rovereto ha dedicato al noto pittore ferrarese per celebrare il novantesimo anniversario dalla sua morte, ma vuole celebrare soprattutto la bellezza delle sue muse, di quell’universo femminile che si affacciava al nuovo secolo con grandi sogni di libertà e che si ribellava all’ordine precostituito anche solo scegliendo di farsi rappresentare in una posa anticonformista e sconveniente.

“Il piacere. Story of the Artist”, il film-documentario

L’articolata sceneggiatura del film intreccia i vari piani della narrazione per disegnare un ritratto vivace e fedele dell’artista, combinando immagini inedite provenienti da archivi privati con riprese della mostra allestita presso il Mart, footage dell’epoca con scene ricreate appositamente per far rivivere l’atmosfera sofisticata e lo stile elegante dell’epoca, anche grazie alle voci narranti degli attori di cinema e teatro Alessia Patregnani e Francesco Mastrorilli.

Il documentario comprende gli interventi di Vittorio Sgarbi, storico dell’arte e Presidente del Mart, i curatori Beatrice Avanzi e Tiziano Panconi, Annalisa Casagranda (Area educazione e mediazione culturale del Mart), e, in qualità di guest star, Cecilia Matteucci Lavarini, collezionista e icona dell’Alta Moda, che di recente ha preso parte a un video pubblicitario per Roger Vivier insieme a Chaterine Deneuve.

Sabato 2 ottobre a partire dalle 19.30, in occasione della Serata di Gala del Terra di Siena International Film Festival, Manuela Teatini ritirerà per conto di Vittorio Sgarbi il Premio Arte & Cinema, alla sua prima edizione.

