“Il ricordo dell’Estate”, il video

Da ieri, mercoledì 22 settembre, è online il video di “Il ricordo dell’Estate”, il nuovo singolo del cantautore Emanuele Barbati estratto dall’ultimo album “Mentre fuori arrivano i lupi” (luovo di iCompany / Artist first).

Il video, prodotto da Vertex Entertainment per la regia di Eros D’Antona, è visibile al seguente link: https://youtu.be/gaPwh_7AXoQ.

«“Il ricordo dell’estate” racconta della fine dell’estate, di chi resta nei posti di mare svuotati, che tornano ad essere solitari e spesso abbandonati da tutti, tranne da chi ci vive – afferma Emanuele Barbati – È la storia di un amore nato sulle spiagge a luglio che va via alla prima mareggiata settembrina. La sensazione è che l’amore sia un seme portato dal vento di maestrale che tornerà a fiorire alla fine delle mareggiate, quando ci si rincontrerà per una nuova estate che torna».

“Il ricordo dell’Estate”, estratto dall’ultimo album di inediti

“Mentre fuori arrivano i lupi” è l’ultimo album di inediti del cantautore tarantino che vanta una partnership etica con il WWF Italia per sostenere il progetto “Sos Natura d’Italia” per la salvaguardia del lupo. Anticipato dal singolo “Tutto o niente”, l’album è disponibile in formato vinile (edizione limitata, 180 grammi nero) e in digitale (https://EmanueleBarbati.lnk.to/MentreFuoriArrivanoILupi).

L’album contiene undici brani tra cui “Libera” che sostiene il progetto di Amref Italia per il diritto allo studio femminile in Sud Sudan nella scuola superiore di formazione medica Wish di Maridi e l’associazione Alzaia che si occupa di prevenzione alla violenza di genere a Taranto.

Con questo album Emanuele Barbati sperimenta diversi generi musicali: si va dallo stile cantautorato più classico allo shoegaze, passando per le sonorità alternative rock e quelle elettro-pop caratteristiche della musica attuale.

Scritto e composto dallo stesso Emanuele Barbati, il disco è stato registrato da Luca Serpenti presso il Serpenti Music Studio di Milano e da Stefano Manca presso il Sudest Studio di Guagnano (LE).

www.emanuelebarbati.it – www.youtube.com/emanuelebarbati

www.facebook.com/emanuelebarbati – www.facebook.com/emanuelebarbati –

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia