Zucchero “Sugar” Fornaciari: concerti live

Da lunedì 20 settembre Zucchero “Sugar” Fornaciari sarà live in Italia con “Inacustico 2021”, show unico e irripetibile, in esclusiva per quest’anno, che verrà presentato al pubblico in alcune delle location più belle della penisola.

Ai concerti già annunciati, inoltre, si aggiunge a grande richiesta una nuova e ultima data in programma il 6 OTTOBRE all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, in occasione dell’ultimo appuntamento live dell’Ultravox Festival.

Zucchero “Sugar” Fornaciari: date e luoghi dei concerti

Con “Inacustico 2021”, Zucchero sarà in concerto il 20 e il 21 settembre sul palco del Teatro Antico di Taormina (ME), proseguirà il 22 settembre al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) e il 24 e 25 settembre all’Arena di Verona, occasione per festeggiare, ancora una volta, il suo compleanno sul palco dell’anfiteatro.

Il 26 settembre arriverà in Piazza Castello (Piazza degli Scacchi) a Marostica (VI), il 2 e il 3 ottobre allo Sferisterio di Macerata, il 5 ottobre al Fossato del Castello (in occasione dell’Oversound Festival) di Otranto (LE) e il 6 ottobre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze (in occasione dell’Ultravox Festival).

I biglietti per la nuova data a Firenze di “Inacustico 2021” saranno disponibili dalle ore 16.00 di domani, venerdì 17 settembre, su Ticketone e Vivaticket. I biglietti per tutte le altre date sono disponibili nei circuiti abituali.

Per tutte le info: www.friendsandpartners.it

Zucchero “Sugar” Fornaciari: “Inacustico D.O.C. & More”, progetto interamente acustico

Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà al pubblico il suo ultimo album “Inacustico D.O.C. & More” contenente tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. “Inacustico D.O.C. & More” è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero.

Per i concerti del 24 e 25 settembre 2021 all’Arena di Verona è consentito come forma di pagamento l’uso dei voucher emessi in seguito al posticipo dei 14 concerti del “D.O.C. Tour” di Zucchero in Arena, ora previsti per il 2022.

Si ricorda che la capienza dell’Arena di Verona per queste date è limitata a cinquemila posti a data.

www.zucchero.it

