Formula 1: le Qualifiche

Le Ferrari aprono le danze a Monza, ma la Mercedes ha un passo in più e vola nel Q1 e nel Q2.

Buona la prestazione di Giovinazzi, che si qualifica per il Q3.

Bottas, prossimo pilota Alfa Romeo, si toglie qualche “sassolino dalla scarpa” e ottiene la Pole Position per la Sprint Qualifying.

Al suo fianco partirà il compagno di squadra Hamilton.

Formula 1: la Classifica delle Qualifiche

1 Bottas 2 Hamilton

3 Verstappen 4 Norris

5 Ricciardo 6 Gasly

7 Sainz 8 Leclerc

9 Perez 10 Giovinazzi

11 Vettel 12 Stroll

13 Alonso 14 Ocon

15 Russell 16 Latifi

17 Tsunoda 18 Schumacher

19 Kubica 20 Mazepin

Formula 1: la Sprint Qualifying

Difficoltà alla partenza per Hamilton, rimane incollato ai blocchi e viene risucchiato nel traffico.

Gasly a muro: Safety Car.

Una volta ottenuta pista libera Bottas trascina il gruppo seguito a ruota da Verstappen.

Le posizioni restano invariate ed il Finlandese si aggiudica la vittoria, ma dovrà partire in ultima fila nel GP di domani per la sostituzione della power unit.

SuperMax si aggiudica così il secondo posto e la Pole Position per la gara.

Formula 1: il Podio della Sprint Qualifying

1 Bottas

2 Verstappen

3 Ricciardo

Formula 1: Ricciardo scocca la sua freccia arancione

Super partenza di Ricciardo che si ritrova leader della gara.

Si accende subito la sfida tra Verstappen ed Hamilton: i due contendenti arrivano insieme alla staccata, l’olandese tiene duro e l’inglese finisce lungo alla Roggia.

Giovinazzi ha un ottimo spunto, ma deve rientrare a cambiare l’ala anteriore per un contatto con Sainz.

La McLaren sembra riuscire ad avere un gran ritmo, mentre dalle retrovie iniziano la loro rimonta Perez e Bottas.

Leclerc con grinta e cuore prova a non mollare i piloti che lo precedono in testa alla corsa.

Formula 1: Hamilton e Verstappen sull’autoscontro

Disastro Red Bull: Verstappen rientra ai box per il cambio gomme, ma qualcosa va storto nel fissaggio dell’anteriore sinistra e la sua sosta dura 11″.

Al ventiseiesimo giro Hamilton esce dopo il pit stop subito davanti a Max.

E’ un testa a testa che finisce però nella ghiaia: entrambi i piloti sono fuori e la Safety Car entra in pista!

Si scaldano gli spalti a Monza quando Leclerc si ritrova in seconda posizione alle spalle di Ricciardo.

Formula 1: la McLaren conquista Monza

Con pista libera Norris attacca subito il ferrarista e grazie ad una manovra da paura supera un incolpevole Charles.

Anche Bottas e Perez riescono ad avere la meglio sul monegasco, ma al messicano vengono inflitti 5″ di penalità.

Monza regala delle emozioni impagabili: è una gara all’ultima curva con i due litiganti fuori dai giochi.

Ricciardo saluta la bandiera a scacchi seguito dal compagno di squadra e dal finlandese della Mercedes.

Formula 1: il Podio

1 Ricciardo

2 Norris

3 Bottas

Sito ufficiale F1

Altri articoli Motori