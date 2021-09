E-Trophy ECOdolomites 2021

I partecipanti alla dodicesima edizione, hanno dimostrato con costanza e perseveranza anche quest’anno che il futuro della mobilità motorizzata è elettrico. Le sfide restano tante, perché i passi dolomitici restano assediati dal rombo di motori a scoppio.

Fortemente motivati, ambasciatori del silenzio, a “urlare” il futuro che verrà sono stati proprio i concorrenti del rally per veicoli non inquinanti, appena conclusosi tra le vette Unesco.

E-Trophy ECOdolomites, l’evento

La dodicesima edizione di ECOdolomites -l’ormai tradizionale E-Trophy per veicoli non inquinanti che prende il via puntualmente a settembre da Ortisei, in Val Gardena- si è conclusa all’insegna della diversità: non solo ampia, ma variegata la partecipazione, sia in termini di piloti che di vetture.

Si sono silenziosamente e rispettosamente lanciati sulle strade e sui passi dolomitici un totale di 66 veicoli elettrici (con a bordo 128 persone), provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Slovenia e naturalmente Italia. Anzi, proprio un notevole aumento dei partecipanti Italiani ha caratterizzato l’edizione appena conclusa, a conferma che anche nel Belpaese la mobilità elettrica è finalmente una realtà forte e sentita.

Eterogeneità anche tra i veicoli full eletric, i più numerosi: ancora i vari modelli di TESLA (tra cui anche l’anteprima del MODEL Y), BMW (che ha presentato il nuovo modello IX3), poi PORSCHE Tycan 4s, Volkswagen iD3 e iD4 e tanti altri marchi internazionali (Jaguar, FIAT, Mercedes, Hyundai, Nissan, Kia, Renault e Mini Cooper).

E-Trophy ECOdolomites, i vincitori

A portare a casa il Trofeo sono stati 6 partecipanti, sorteggiati tra coloro che sono riusciti a concludere con successo l’intero percorso, accreditandosi a tutti i POI. I trofei non potevano che essere splendide opere di artigianato della Val Gardena, scolpite nel legno delle vallate dolomitiche in forma di una foglia con l’impronta di ruote. Simbolo di una mobilità sostenibile, la foglia copre solo in parte la montagna trasparente sul retro, lasciando volutamente libera la vista della vetta, che non dovrebbe essere toccata da nessuna forma di mobilità.

Alcune concessionarie come BMW, Mercedes e Tesla, sempre in un’ottica di sensibilizzazione, hanno messo a disposizione –a estrazione- dei Test Drive “Overnight”, anche per un intero fine settimana.

Associazione Ecomove

