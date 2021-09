Integrazione Comunicato chiusure Milano Serravalle S.p.A.

Il precedente comunicato del 10 settembre viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazioni qui richiamate.

A7 Milano Serravalle

Per lavori di modifica della segnaletica di cantiere sui manufatti posti in corrispondenza delle rogge Malpaga e Pontina tra le progressive km 26+200 e km 26+250, verranno effettuate le seguenti chiusure:

 Dalle ore 22:00 di Martedì 14 Settembre alle ore 06:00 di Mercoledì 15 Settembre 2021, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nella tratta compresa tra i caselli di Casei Gerola (Km 49+980) e Bereguardo (Km 21+431), rami di svincolo interclusi ed Area di Servizio Dorno Est (Km 33+720) compresi.

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Bereguardo (Km 21+431).

